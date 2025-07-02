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AK Parti'den Özgür Özel'in 'Cuntacı' İfadesine Sert Tepki

Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan, cuntacı, AK Parti, siyasi tartışma, Saraçhane mitingi, CHP, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ömer Çelik, siyasi gerginlik

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 12:31, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 14:54
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'cuntacı' ifadesini kullanması, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in demokratik siyaset konusunda ciddi bir bilinçsizlik sergilediğini belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise bu tür saldırgan ifadelerin yalnızca devletin en üst makamına değil, aynı zamanda milletin ortak değerlerine ve iradesine de ağır bir saygısızlık olduğunu vurguladı.

Saraçhane Mitingi ve Açıklamalar

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor 100. Gün Mitingi"nde açıklamalarda bulundu. Saraçhane'deki İBB binası önünde otobüs üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, konuşmasına Nazım Hikmet'in "Hürriyet Kavgası" şiirini okuyarak başladı. Konuşmasında Ekrem İmamoğlu'ndan bahseden Özel, ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Özgür Özel'in Sözleri

Ekrem başkana ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz. Biz de kaya gibi onların arkasında duruyoruz. Her darbenin başında bir cuntası olur. Bu darbenin de üç savcısı, üç hakimi, tane gizli tanığı, iftiracıları var. Ve bu darbenin başında bir başkan, bir cunta başkanı var. Milletin geçmişte cumhurbaşkanı diye seçip yetki verdiği birisi Recep Tayyip Erdoğan artık cumhurbaşkanı değil cunta başkanıdır.

AK Parti'den Gelen Tepkiler

  • Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı'nın demokratik siyaset konusunda büyük bir bilinçsizlik sergilediğini ve kaliteli demokratik muhalefet üretme yetersizliğinin kronik hale geldiğini ifade etti.
  • Çelik, Özgür Özel'in seçilmiş Cumhurbaşkanına ve kabinesine "cunta yönetimi" ifadesi kullanmasının, demokratik siyasete karşı bir noktada durduğunun en açık göstergesi olduğunu belirtti.
  • Çelik, defalarca milletin hür iradesiyle seçim kazanmış Cumhurbaşkanına karşı bu ifadeyi kullanan Özgür Özel'in, sadece kendi demokrasi ve siyaset karşıtı zihniyet dünyasına savrulduğunu dile getirdi.

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