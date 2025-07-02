Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Dünyanın barışı ve huzuru için hakikati ve adaleti merkezine alan bir anlayışın küresel çapta hakim kılınması zaruridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 'daha adil bir dünya' çağrısını uluslararası her platformda en yüksek sesle dile getirmektedir" dedi. Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Çin Medya Forumu" programında yaptığı konuşmada, Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde düzenlenen uluslararası medya forumlarının dördüncüsünü gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Türkiye-Çin Medya Forumu ve Stratejik İşbirliği

Afrika kıtası, Almanya ve Balkanlar'dan medya mensuplarıyla daha önce yapılan buluşmaların, ortak anlayış zemininde bir dizi etkileşimde bulunmalarını ve yeni işbirlikleri için vesileler temin etmelerini sağladığını anlatan Altun, Çin Halk Cumhuriyeti'nden medya mensuplarını ağırladıkları bu programın da ufuk açıcı ve verimli olacağını, yeni başlangıçlara ve ortak çalışmalara imkan tanıyacağını söyledi.

Bugün yalnızca iki ülkenin medya profesyonelleri olarak değil, aynı zamanda iki büyük medeniyetin temsilcileri olarak bir araya geldiklerini ifade eden Altun, "Bizleri buluşturan şey sadece mesleki dayanışma değil, ortak değerler, ortak kaygılar ve ortak umutlardır. Köklü tarihleri, güçlü kültürel bağları ve kadim medeniyetleriyle Türkiye ile Çin'in yüzlerce yıla sari münasebetleri, 2010 yılından bu yana 'stratejik işbirliği' seviyesinde güçlenerek sürmektedir" diye konuştu.

Stratejik Ortaklık ve Yeni İpek Yolu

Türkiye ile Çin arasındaki stratejik ortaklığın, ülkelerin yararına ve çok kutuplu dünya vizyonu çerçevesinde ortak geleceğin inşasına hizmet ettiğini vurgulayan Altun, sözlerine şöyle devam etti:

Geçtiğimiz yıl Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde , Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası organizasyonlar marjında pek çok kez bir araya gelmiş, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirmiştir.

, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası organizasyonlar marjında pek çok kez bir araya gelmiş, bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirmiştir. Türkiye ile Çin arasında diplomatik temaslar ve istişare mekanizmaları her geçen gün artmaktadır.

'Yeni İpek Yolu' olarak adlandırılan Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi ile Çin-Avrupa hattında rota çeşitliliği sağlayacak Orta Koridor'un uyumlaştırılması çalışmaları sürmektedir.

Ülkeler arasındaki uçuş frekanslarında artış olması memnuniyet vericidir; haftalık yolcu seferi hakkı 21 frekanstan 49'a çıkarılmıştır.

Dayanışma ve Kültürel Yakınlık

Altun, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Çin'den yaklaşık 450 kişiden oluşan 20 ekibin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını hatırlatarak, bu dayanışma ve yardım için Çin Halk Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin tarih boyunca karşılıklı saygı, çok yönlü işbirliği ve kültürel yakınlık temelinde şekillendiğini dile getiren Altun, "Kadim İpek Yolu'nun ruhunu taşıyan bu ilişki, günümüzde medya ve iletişim alanında da yeni ve güçlü bir zemine kavuşmaktadır" dedi.

Barış ve Refah İçin Türkiye'nin Rolü

İletişim Başkanı Altun, insanlık tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birine tanıklık edildiğini vurguladı. Her an yeni bir krizin fitilinin ateşlendiği bir belirsizlik çağını tecrübe ettiklerini belirten Altun, mevcut küresel belirsizliklerin tüm dünya toplumlarını etkilediğini söyledi.

Karadeniz'de, Türkiye'nin kuzey komşuları Rusya ve Ukrayna arasında üç yılı aşkın süredir devam eden savaşın küresel ölçekte yarattığı etkilerin herkes tarafından açıkça görüldüğünü anlatan Altun, Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle her iki tarafla da diplomasi kanallarını açık tuttuklarını ve tarafların yararına olacak bir barış ortamının sağlanması için çabalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bölgesel Krizlerde Türkiye'nin Tutumu

Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilimde de Türkiye olarak barıştan yana istikrarlaştırıcı bir tavır sergilenmiştir.

İstilacı ve işgalci politikalarla tüm dünyanın huzuru için tehdit haline gelen İsrail'e karşı Türkiye her platformda en yüksek tepkiyi göstermektedir.

Küresel sistemin işlevsizliği ve uluslararası kuruluşların yetersizliği vurgulanmıştır.

Küresel Adalet ve Medyanın Rolü

Dünyanın barışı ve huzuru için hakikati ve adaleti merkezine alan bir anlayışın küresel çapta hakim kılınması gerektiğini belirten Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin "daha adil bir dünya" çağrısını uluslararası her platformda en yüksek sesle dile getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücüyle "herkes için barış ve refahın" mücadelesini verdiğini ifade etti. Bu vizyonla ülkemiz, son dönemde yaşanan krizlerin neredeyse tamamında sorumluluk alarak diplomatik görüşmelere ve barış müzakerelerine ev sahipliği yapmıştır.

Küresel Medya Ekosistemi ve Hakikat Temelli Yaklaşım

Temel hedeflerinin her alanda hakikat ve hakkaniyetin hükümferma olması olduğunu belirten Altun, bunun yolunun diplomaside olduğu gibi uluslararası iletişim ekosisteminde de daha adil bir temsilin sağlanmasından geçtiğini söyledi. Hakikat temelli, dezenformasyona karşı dayanıklı, bütün insanlığın sesini duyurabildiği küresel bir medya yapısının dünya barışı için olmazsa olmaz olduğunu vurguladı.

Dezenformasyonun Küresel Sorun Oluşu

Fahrettin Altun, dijitalleşmenin iletişim teknolojilerinde yaşanan baş döndürücü gelişmelerin bilgi akışını hızlandırdığını ancak bu dönüşümün ciddi meydan okumalar getirdiğini belirtti. Özellikle dezenformasyon, algı operasyonları, yapay içerik manipülasyonu ve dijital kutuplaşma gibi tehditlerin sadece bir ülkenin değil, küresel kamunun ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Bilgiye erişimin hızlandığı ancak bilginin güvenilirliğinin azaldığına dikkat çekildi.

Medya profesyonellerine ve kamu iletişimini yönlendiren aktörlere önemli sorumluluklar düştüğü belirtildi.

Medyanın sadece bilgi aktaran değil aynı zamanda anlam inşa eden bir güç olduğu vurgulandı.

Türkiye-Çin Medya İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Altun, son yıllarda medya diplomasisi alanında çok kapsamlı adımlar attıklarını, dezenformasyonla mücadele stratejileri geliştirdiklerini ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi temel öncelik haline getirdiklerini belirtti. Ayrıca dijital kamu diplomasisi, kültürel diplomasi ve stratejik iletişim alanlarında pek çok uluslararası proje yürüttüklerini aktardı.

Çin Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere dost ülkelerle karşılıklı deneyim ve bilgi paylaşımını önemsediklerini söyledi.

söyledi. Forum süresince medya sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar ele alınacak.

Geleneksel medya ile dijital medya arasındaki ilişkiler tartışılacak.

Algı yönetimi, kültürel temsil, yapay zeka ve iletişim teknolojilerinin geleceği gibi başlıklarda birlikte düşünülüp konuşulacak.

Doğru bilginin işbirliği ve diyalog yoluyla güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Medyanın Köprü Rolü ve İnsan Onuru Vurgusu

Fahrettin Altun, Türkiye ve Çin'in sadece ekonomik değil aynı zamanda medeniyet eksenli işbirlikleri geliştirebilecek kapasiteye sahip iki ülke olduğunu belirtti. Medyanın bu noktada köprü işlevi görebileceğini anlattı. Medyanın doğru kullanıldığında ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu vurgulayan Altun, forumun başarılı geçmesini dileyerek tüm katılımcılara teşekkür etti. "Hakikatin izinde, insan onurunu esas alan bir medya anlayışı için birlikte çalışmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.