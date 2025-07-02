Türk Savunma ve Havacılık İhracatında Yüzde 25 Artış

Savunma ve Havacılık İhracatında Büyük ArtışBu yılın ilk 6 ayında savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 3 milyar 603 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ocak-haziran döneminde savunma ve havacılık ihracatının yüzde 25 artışla 3 milyar 603 milyon dolara ulaştığını belirtti.

2025 Yılı Haziran Ayı ve Son 12 Aylık İhracat Rakamları

2025 yılı haziran ayında savunma ve havacılık ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 623 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık toplam ihracat ise yüzde 23,1 artışla 7 milyar 454 milyon dolar olarak kayda geçti. Görgün, bu yükselişin yalnızca bir istatistik olmadığını, vizyonla kurgulanmış bir kalkınma mimarisinin sahadaki tezahürü olduğunu vurguladı.

Türk Savunma Sanayisinin Küresel Başarısı

Görgün, SSB olarak ihracat stratejisi doğrultusunda ihracat yapan firma sayısını artırdıklarını ve ürün kompozisyonunu yüksek teknoloji lehine çeşitlendirdiklerini belirtti. Yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte derinleşen uluslararası işbirlikleriyle Türk savunma sanayisini dünyanın dört bir yanında görünür kıldıklarını ifade etti. Büyük ölçekli şirketlerden KOBİ'lere uzanan bir ekosistemi, sürdürülebilir ihracat, küresel rekabet ve yerli üretim üçgeninde yeniden şekillendirdiklerini söyledi.

Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 3'ünü gerçekleştiren tüm sektör mensupları kutlandı.

gerçekleştiren tüm sektör mensupları kutlandı. Başarıya katkı sunan tüm emekçilere teşekkür edildi.

Dünyanın dört bir yanına Türk mühendisliğini ve üretim gücünü taşıyan firmalara teşekkürler iletildi.

Vizyonlarıyla bu yükselişi mümkün kılan tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür edildi.

Gelecek Vizyonu

"Gücünü milletten, yönünü gelecekten alan bir savunma sanayi vizyonuyla yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.



