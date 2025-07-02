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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Büyük ve Güçlü Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Liderlik Okulu Kampı'nda Filistinli kadınlara dayanışma mesajı verirken, büyük ve güçlü Türkiye hedefini vurguladı. Liderliğin vizyon gerektirdiğini belirten Erdoğan, partinin ülkeye kazandırdığı projelerden ve karşılaşılan zorluklardan bahsetti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 15:15, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 15:24
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Büyük ve Güçlü Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez AR-GE Başkanlığı Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Kamp Programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında özellikle Filistin'in ve Gazze'nin kadınlarına selam göndererek onların fedakarlık ve direnişine vurgu yaptı. Gazze'nin kadınlarının, zorluklara ve işgale rağmen boyun eğmediklerini, bir asırdır özgürlük mücadelesinin destanını yazdıklarını belirtti. Erdoğan, bu kadınların sarsılmaz iman ve yıkılmaz iradeyle mücadele bayrağını yere düşürmediklerini ifade etti.

Hedef Büyük ve Güçlü Türkiye'dir

Hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir. Erdoğan, AK Parti'nin milletin sinesinden doğan, alnı ak, başı dik, kalbi ülkeye hizmet aşkıyla dolu bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Bu kutlu davanın, mücadeleyi hikmetle harmanlayan hasbi ve harbi gönüllerin davası olduğunu belirtti. Misyonlarının Türkiye Yüzyılı'nın inşası olduğunu, pusulalarının ise kadim değerlerimiz olduğunu söyledi. Güç ve ilham kaynağının ise siyasi parti, köken, inanç fark etmeksizin 86 milyonun tamamı olduğunu ifade etti.

Liderlik ve Kadroların Önemi

Liderlik, sadece önünü görmek değil, dağın arkasında neler olduğunu öngörebilmektir. Erdoğan, ülkemizin son 23 yıldaki en büyük avantajının AK Parti gibi liyakatli ve hakkaniyetli kadrolara sahip olması olduğunu belirtti.

Türkiye'ye En Başarılı Yıllarını Yaşattık

  • AK Parti olarak eserlerimizle ve projelerimizle Türkiye'ye tarihinin en başarılı yıllarını yaşattık.
  • Vatan topraklarının her bir karışına mührümüzü vurduk.
  • Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesinden savunma sanayii atılımlarına kadar birçok alanda Türkiye'yi yüksek bir seviyeye çıkardık.
  • Yasakları kaldırdık, vesayet odaklarını dağıttık.

Mücadele ve Kadınların Rolü

Bu mücadele kolay olmadı; bildirilerle sindirmeye çalıştılar, sokak terörüyle diz çöktürmek istediler, FETÖ gibi ihanet çeteleriyle üstümüze geldiler. Ancak hiçbirinde muvaffak olamadılar. Milletin çelikten iradesine ve bu kadroların cesur duruşuna tosladılar. Baskılara boyun eğmedik, tehditlere prim vermedik. Milli iradeyi egemen kılmak için ter döktük, emek verdik, mücadele ettik.

Her türlü engellemeye rağmen ülkemiz için tarihi kazanımlar elde ettik. Bu başarılardaki en büyük pay ise hiç şüphesiz kadınların oldu. AK Parti'yi hanım kardeşlerimizle birlikte kurduk. Kadınları asla dolgu malzemesi olarak görmedik; hayatın her alanında aktif rol almalarını sağladık.

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