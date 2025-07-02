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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı "Cevat Akarsu" karakteriyle tanınan oyuncu Şekip Taşpınar yaşamını yitirdi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 15:11, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 15:09
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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Oyuncunun vefat haberini menajeri Temmuz Karikutal sosyal medyadan duyurdu. Karikutal, paylaşımında "Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar'ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey" ifadelerini kullandı.

Şekip Taşpınar kimdir?

Mehmet Şekip Taşpınar, 10 Şubat 1969 tarihinde Ankara'da doğdu, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Taşpınar, 1988 yılında Tiyatroya Ankara Halk Oyuncuları Tiyatrosu'nda başladı, 1990-1994 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenim gördü. Taşpınar, 1995'ten 1998 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı, 1999 yılında Adana Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

2000-2003 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk, diksiyon, fonetik dersleri veren Taşpınar, 1988 yılından itibaren TRT ve diğer kanallarda seslendirme yaptı. Taşpınar, 2009 yılında 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canlandırdığı Cevat Akarsu karakteri ile tanındı.

Taşpınar, Beyaz Gelincik, Kurtlar Vadisi Pusu, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Karadayı, Cesur Yürek, Arka Sokaklar, Teşkilat ve Yürek Çıkmazı gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

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