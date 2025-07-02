53 yaşındaki polis memuru kalbine yenik düştü

Törende İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Seçkin'in mesai arkadaşları da yer aldı.

Törene katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Seçkin'in eşi Derya, oğulları Saydam Kaan ve Yunus Emre Seçkin'e başsağlığı diledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Seçkin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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