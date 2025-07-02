Turka'nın Araç Muayene Bayiliğine Rekor Başvuru!

Turka, yeni nesil araç muayene vizyonu ile Türkiye genelinde açacağı 249 istasyon için bayilik başvurularında yoğun ilgiyle karşılaşıyor. 81 ilden başvuru alınırken, il başına ortalama 2 başvuru gerçekleştiği ve değerlendirme sürecinin başladığı bildirildi.

Turka'nın Araç Muayene İstasyonları ve Bayilik Süreci

Turka,

2027-2047 döneminde hizmet verecek araç muayene istasyonları için başvuruları kabul ediyor.

MOI Ortak Girişim Grubu tarafından oluşturulan Turka markası,

20 yıl boyunca hizmet verecek ve

15 Ağustos 2027'den itibaren

249 istasyonla faaliyete geçecek. Türkiye'de

31 milyondan fazla araç trafikte yer alırken, her yıl tekrarlarıyla birlikte

15 milyon araç muayenesi gerçekleştiriliyor. Turka İcra Kurulu Üyesi

Serhan Salman, "Yeni nesil araç muayene vizyonuyla devralacağımız sistemin hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam etmesi için gerekli hazırlıkları yapıyoruz" dedi. Başvuru şartları

www.turka.com adresinde detaylı şekilde yayınlandı ve ilk günden itibaren yoğun başvuru alındı.

Bayilik Başvuru Şartları ve Değerlendirme Kriterleri

Finansal yeterlilik

Referans mektubu

Firma tanıtım dokümanı

Niyet mektubu

Eksiksiz doldurulan taşınmaz bilgi formu

Tapu belgesi

Kadastro parsel çapı

İmar durumu belgesi

Arazi fotoğrafı

Başvurular, eksiksiz belgelerle birden fazla ilde de yapılabiliyor. Değerlendirme sürecinde referans mektubu ile yapılan başvurulara öncelik veriliyor.

İstasyon Sayısı ve İstihdam Hedefleri

5 yılda bir yapılacak değerlendirmelerle, ihtiyaç duyulan istasyon sayısı belirlenecek ve buna göre artırılacak. Turka,

249 istasyonda 4 bin 500 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyor. Araç muayenelerine hızlı, verimli ve insan odaklı olarak devam edilmesi amaçlanıyor. Her yıl

1 milyondan fazla aracın trafiğe çıktığı Türkiye'de, otomotiv sektöründeki gelişmelere uygun olarak sürüş güvenliği ve elektrikli araçlara yönelik test programları da oluşturulacak.



