Özgür Özel'e ait dokunulmazlık dosyası TBMM'de
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 16:14, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 16:41
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dosyalar TBMM'ye ulaştı. Dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.