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Bursa'da Su Krizi: Barajlarda Sadece 84 Günlük Su Kaldı!

Bursa'da barajlarda sadece 84 günlük su kaldı! Başkan Bozbey, vatandaşları acil su tasarrufuna çağırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 17:08, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 17:10
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Bursa'da Su Krizi: Barajlarda Sadece 84 Günlük Su Kaldı!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajlarda yalnızca 84 günlük su kaldığını belirterek vatandaşlara önemli bir tasarruf çağrısı yaptı. Başkan Bozbey, "Bursa'da su tasarrufu zamanı" diyerek, çeşmelerin açık bırakılmaması ve bahçelerin içme suyuyla sulanmaması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte barajlardaki buharlaşma oranının da yükseldiğini ifade eden Bozbey, tasarrufun bu süreçte büyük önem taşıdığını belirtti. BUSKİ'nin mali yapısına da değinen Bozbey, belediyenin her ay 150-200 milyon lira civarında bir ödemeyi BUSKİ'ye yapmak zorunda olduğunu söyledi. Ayrıca, BUSKİ borcunun sadece bir yılda dövizden kaynaklı olarak 4,5 milyar lira arttığını dile getirdi.

Bursa'da Su Tasarrufu Zamanı

  • Çeşmelerin açık bırakılmaması
  • Bahçelerin içme suyuyla sulanmaması
  • Tasarruf yaparak su süresinin uzatılması

BUSKİ'nin Ekonomik Durumu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, BUSKİ'ye her ay yüksek miktarda ödeme yapmak zorunda olduğunu belirten Başkan Bozbey, Çınarcık suyunun Dobruca tesislerine aktarılması için çalışmaların sürdüğünü ve bunun 150 milyon liralık bir maliyet oluşturduğunu söyledi. BUSKİ'nin borcunun hızla arttığını ve bu konuda meclis üyelerinin destek vermesinin önemli olduğunu vurguladı.

"BUSKİ'de Bir Metreküpün Kuruma Maliyeti 72 Liradır"

Başkan Bozbey, BUSKİ'de bir metreküp suyun kuruma maliyetinin 72 lira olduğunu, ancak vatandaşlardan 22-23 lira alındığını açıkladı. Meclis üyelerine düzenleme yapılması çağrısında bulunan Bozbey, Sayıştay raporları ve Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre bu durumun suç teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca, alınan kredilerin borç yükünü artırdığını ve doğru bilgilerin paylaşılması gerektiğini ifade etti.


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