Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte

Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan verilere göre, 336 ana üründen 180'inin fiyatı arttı, 46 ürünün fiyatı ise azaldı. Bu dönemde özellikle bazı meyve ve sebzelerde dikkat çekici fiyat hareketleri gözlendi. Fiyatı en çok artan ürün kiraz olurken, en çok düşen ürün ise karpuz oldu. Ayrıca, limon, deniz ve havuz kıyafetleri, uçak bileti ve araba kiralama ücretlerinde de önemli artışlar yaşandı. Fiyatı azalan ürünler arasında ise taze fasulye, sarımsak ve kuru soğan öne çıktı.

Haziranda Fiyatı En Çok Artan Ürünler

Kiraz : %44,29 artış

: %44,29 artış Limon : %41,37 artış

: %41,37 artış Deniz ve havuz kıyafetleri : %25,86 artış

: %25,86 artış Uçak bileti : %13,50 artış

: %13,50 artış Araba kiralama ücreti (günlük) : %11,30 artış

: %11,30 artış Meyve suyu : %10,02 artış

: %10,02 artış Özel amaçlı kurs ücreti : %9,38 artış

: %9,38 artış Soğuk çay : %9,10 artış

: %9,10 artış Ücretli dijital abonelikler : %9,09 artış

: %9,09 artış Mazot-dizel : %8,84 artış

: %8,84 artış Antep fıstığı : %8,83 artış

: %8,83 artış Elma : %8,80 artış

: %8,80 artış Patlıcan : %7,81 artış

: %7,81 artış Gofret : %7,42 artış

: %7,42 artış Kola : %7,39 artış

: %7,39 artış Ekmek: %6,35 artış

Haziranda Fiyatı En Çok Düşen Ürünler

Karpuz : %31,51 düşüş

: %31,51 düşüş Taze fasulye : %26,60 düşüş

: %26,60 düşüş Sarımsak : %16,25 düşüş

: %16,25 düşüş Edebi kitaplar : %15,01 düşüş

: %15,01 düşüş Kuru soğan : %11,64 düşüş

: %11,64 düşüş Yumurta : %10,15 düşüş

: %10,15 düşüş Şehirlerarası otobüs bilet ücreti : %9,49 düşüş

: %9,49 düşüş Muz : %7,29 düşüş

: %7,29 düşüş Patates : %6,54 düşüş

: %6,54 düşüş Kabak : %4,68 düşüş

: %4,68 düşüş LPG : %3,70 düşüş

: %3,70 düşüş Oyuncak fiyatı : %3,45 düşüş

: %3,45 düşüş Dolmalık biber : %2,75 düşüş

: %2,75 düşüş Ispanak : %2,66 düşüş

: %2,66 düşüş Kıvırcık : %1,95 düşüş

: %1,95 düşüş Barbunya: %1,66 düşüş



