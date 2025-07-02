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Mahkemeden Proje Okulu Atamalarında Yeni Karar!

Eğitim-İş'in açtığı davada mahkeme, proje okulu atamalarında objektif kriterlerin eksikliği nedeniyle yürütmeyi durdurdu. Bu karar, öğretmenlerin hak arayışında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 20:57, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 21:59
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Mahkemeden Proje Okulu Atamalarında Yeni Karar!

Eğitim-İş tarafından bir üye adına açılan davada mahkeme, proje okuluna yapılan atama sürecinde süresi uzatılmayan öğretmenle ilgili önemli bir karar verdi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verirken, idarenin öğretmenlerin görev süresini uzatma veya uzatmama konusundaki takdir yetkisinin eşitlik, kamu yararı, hizmet gerekleri, hak ve nesafet ilkelerine uygun olarak yargı denetimine tabi olduğunu vurguladı. Ayrıca, idarenin bazı öğretmenlerin görev süresini uzatırken, bazılarını uzatmama yönündeki kararına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığı ve somut, objektif kriterler ortaya koymadan işlem tesis ettiği belirtildi. Bu nedenle, idarenin takdir yetkisini hukuka uygun olarak kullandığından söz edilemeyeceği ifade edildi.

Mahkeme Kararının Gerekçeleri

  • İdarenin görev süresi dolan öğretmenlerden bir kısmının görev süresini uzatırken, bir kısmının ise uzatmama yönündeki iradesine ilişkin herhangi bir açıklama (ödül/başarı durumu, hizmet süresi, tecrübe, devam eden proje, başarı ile tamamlanmış proje, yapılması planlanan proje gibi performans ve yeterliliğe ilişkin değerlendirme) yapmadığı tespit edildi.
  • Somut ve objektif kriterler ortaya konulmadan işlem tesis edildiği görüldü.
  • Davacının görev süresinin aynı okulda uzatılması istemiyle yaptığı başvurunun 08/04/2025 tarihli sonuç ekranında "tercihlerinizden herhangi birine atanamadınız" şeklinde reddine ilişkin işlemin hukuka uygun olmadığı belirtildi.

Sonuç

Bu karar, proje okullarında görev yapan öğretmenlerin atama ve görev süresi uzatma işlemlerinde idarenin somut ve objektif kriterlere dayanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı ve yargı denetimine tabi olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.

Maksut BALMUKÖğretmen, Yazar


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