Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!

CHP'li Ali Mahir Başarır'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u tehdit ettiği iddialarına ilişkin Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Altun açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak olduğunu belirtti. Bu görevin şahsi bir pozisyon olmadığını, yasal çerçevede yürütülen resmi bir görev olduğunu vurguladı.

Siyasi Aktörlerin Sorumluluğu

Siyasi aktörlerin asli sorumluluğunun milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermek olduğunu ifade etti. Devlet kurumlarına hakaret etmenin, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmanın siyasi sorumluluktan uzak bir tavır olduğunu belirtti.

Başarır'ın Açıklamalarına Tepki

CHP Grup Başkanvekili A. Mahir Başarır'ın "atanmış/seçilmiş" ayrımı üzerinden yaptığı açıklamaların, hem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgisizliği gösterdiğini hem de kamu görevlilerini itibarsızlaştırma amacı taşıdığını söyledi. Devletin anayasal işleyişi içinde her kamu görevlisinin millet iradesine dayanan meşru bir zeminde çalıştığını, atanmış olmanın bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını, aksine demokratik sistemin işleyişinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Polemiklere ve Tehditlere Karşı Duruş

A. Mahir Başarır'ın devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan polemikler peşinde olduğunu, yargıya tehditler savurmanın ve kurumlara hakaretle iftirada bulunmanın milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesi olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içeren söylemler ve milletin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalınamayacağını belirtti.