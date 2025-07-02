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Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 1 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Cemil Tugay'ın "Soruşturma bizim başvurumuzla başlamadı" yönündeki açıklamaları, belediyeden savcılığa gönderilen resmi belgelerle yalanlandı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 23:17, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 23:27
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Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasında kritik bir belge gün yüzüne çıktı. Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın imzasını taşıyan resmi yazı, soruşturmanın Cemil Tugay'ın iddia ettiği gibi Savcılıkça re'sen değil, bizzat belediyenin savcılığa yaptığı başvuru üzerine başladığını ortaya koydu. Soruşturmanın dayanağını oluşturan inceleme raporlarının Başsavcılığa ilk gönderimde "üst yazı" eksikliği nedeniyle işleme alınamadığı, ancak eksikliğin giderilmesiyle birlikte sürecin başladığı anlaşıldı.

Soruşturma Cemil Tugay'ın yazısıyla başladı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında eski başkan Tunç Soyer de yer almıştı. Gözaltılar sonrası kamuoyuna yansıyan tartışmalarda, soruşturmanın belediye kaynaklı mı yoksa re'sen mi başlatıldığı konusu gündeme gelmişti. Cemil Tugay ise yaptığı açıklamada, "Belediyemizin bu konuda bir başvurusu yoktur" demişti.

Ancak ortaya çıkan resmi belgeler bu iddiayı çürüttü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay imzasıyla 24 Ekim 2024 tarihli olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen yazıda, İzBETON A.Ş. hakkında iç denetim ve teftiş raporları hazırlandığı ve bu raporların savcılığa iletildiği açıkça ifade edildi.

Başsavcılık, İzmir BB'nin başvurusu üzerine üst yazı istemiş

İzmir Büyükşehir belediyesi tarafından Savcılığa gönderilen yazıda, 10 Ekim 2024 tarihli belediye başkanlığı görevlendirmesiyle iç denetim birimi tarafından rapor düzenlendiği, ardından Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 3 adet inceleme raporunun hazırlandığı ve savcılığa sunulduğu belirtiliyor. Ancak savcılık, 2 Eylül 2024 tarihli ilk gönderimde "Cumhuriyet Başsavcılığına hitaplı bir üst yazı olmaması nedeniyle soruşturmaya başlanamadığını" belediyeye iletmiş.

Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Ekim 2024 tarihinde resmi üst yazı ekleyerek savcılığa tekrar başvurmuş. Yazıda açıkça, "dosyanın, Başsavcılığınıza tekrar değerlendirilmesi" ifadesine yer veriliyor.

Belgeler soruşturmanın belediye talebiyle başladığını ortaya koyuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hem Ekim 2024'te hem de Haziran 2025'te savcılığa gönderdiği yazılar, soruşturmanın Cemil Tugay'ın talimatıyla ve doğrudan belediye tarafından başlatıldığını ortaya koyuyor. Söz konusu belgelerle birlikte, soruşturmanın "re'sen başlatıldığı" yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı resmi yazışmalarla belgelenmiş oldu.

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