OYAK'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
Haziranda Fiyat Değişimleri: Kiraz Zirvede, Karpuz Dipte
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
'Ali Erbaş ütücüsünü hacca götürdü' iddiasına yalanlama
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Erzurum'da göreve yeni başlayan doktor tutuklandı
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Leman Dergisindeki karikatürle ilgili 4 tutuklama
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Evcil köpeğini gezdirirken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Erdoğan: CHP dümeni kilitlenmiş gemi misali sürükleniyor
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bakan Şimşek: İhracat Zorlu Koşullara Rağmen Güçlü
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Bursa'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Türkiye ve Çin Arasında Medya Alanında Yeni İşbirlikleri
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç'tan Cumhurbaşkanına Hakaret Açıklaması
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Son Bir Ayda 612 Orman Yangınına Müdahale Edildi
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Yıllık ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
Şanlıurfa Karaköprü'de 2.738 TOKİ Konutu Teslim Edildi
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 130 gözaltı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Ticaret Bakanlığı Sağlıksız Çocuk Giyim Ürününü Yasakladı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Türkiye'de Kuvvetli Rüzgar ve Sağanak Yağış Uyarısı
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Altun: Özel'in Sözleri Toplumsal Barışı Zedeliyor
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
Saraçhane'de Erdoğan'a Hakaret Eden 42 Kişi Yakalandı
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
'Yerlikaya'nın konuşması uzayınca Erdoğan salondan ayrıldı' iddiasına açıklama
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Bakan Yumaklı Açıkladı: Orman Yangınlarında Kritik Eşik Aşıldı mı?
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 24,6 zam
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

OYAK'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2025 23:56, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2025 23:58
Yazdır
OYAK'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan, 13 gün sonra korgeneralliğe terfi ettirilen ve 2020'de de kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilen Zekai Aksakallı'nın Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Atama bilgisi, kurumun internet sitesindeki "Yönetim Kurulu Başkanı" sayfasında da ilan edildi.

Karar öte yandan, OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber