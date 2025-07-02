OYAK'ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı belli oldu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan, 13 gün sonra korgeneralliğe terfi ettirilen ve 2020'de de kadrosuzluk gerekçesiyle emekli edilen Zekai Aksakallı'nın Ordu Yardımlaşma Kurumu'na (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

Atama bilgisi, kurumun internet sitesindeki "Yönetim Kurulu Başkanı" sayfasında da ilan edildi.

Karar öte yandan, OYAK çalışanlarına gönderilen e-postada "2016'dan bu yana Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan (E) Tümg. Sayın Mehmet Taş, bu kıymetli görevi bugün itibarıyla (E) Korg. Sayın Zekai Aksakallı'ya devretmiştir" denildi.