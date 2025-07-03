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3 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

3 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 00:01, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 00:05
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3 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hollanda'da Adalet Bakanı David Van Weel ile görüşecek, Fatih Mesih Paşa Camisi'ne ait çininin teslim törenine katılacak, Lahey Büyükelçiliğine ziyarette bulunup, Türk kuruluşlarının temsilcilerini kabul edecek.

(Lahey)

2- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni ile Gaziantep Sanayicilerle İstişare Toplantısı'na katılacak.

(Kilis/10.00/10.50/11.50/Gaziantep/14.45)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Voleybol 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Türkiye, Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Osijek/16.15)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a devam edilecek. Milli sporcu Zeynep Sönmez, ikinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşı karşıya gelecek.

(Londra/13.00)

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