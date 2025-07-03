YSK Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU SEÇİM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/7/2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Seçim Uzmanlığı Yönetmeliğinin 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Bu Yönetmelik, seçim uzman yardımcılığına atanmak isteyen adaylar ile seçim uzman yardımcıları ve seçim uzmanlarını kapsar."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 5- (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, öğrenim dalları ve kontenjanları, sınav konuları, değerlendirme yöntemi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre puan türleri ve asgari puanlar, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı, sınava kaç kişinin çağrılacağı ile gerekli görülen diğer hususlar sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmi Gazete ile Kurulun ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ile aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"d) Duyuruda belirtilmesi şartıyla Başkanlığın gerekli gördüğü diğer belgeler,"

"(4) Giriş sınavına katılacakların listesine, listenin ilanından itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Daire Başkanlığına yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Yapılan itirazlar Giriş Sınav Komisyonunca itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(5) Başvuru şartlarını haiz olmayanların belgeleri talepleri halinde kendilerine iade edilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(4) Kurul tarafından yapılacak yazılı sınav, Giriş Sınav Komisyonu tarafından bu iş için görevlendirilen personel ile Giriş Sınav Komisyonu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(5) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler, hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar veya atandıktan sonra görevinden ayrılanlar olması halinde; yeni bir sınav ilan edilinceye kadar ve her halükarda asıl adayların ilan tarihinden itibaren altı ay içinde olmak kaydıyla, boş kalan kadrolara yedek listedeki adaylar arasından başarı puanı sıralamasına göre, en yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 20- (1) Uzman yardımcıları, uzman yardımcılığında iki yılı tamamlamaları halinde uzmanlık tezi çalışmalarına başlarlar. İki yıllık sürenin hesabında aylıksız izinler ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Uzman yardımcısının talebi üzerine, tez konusu bir defaya mahsus olmak üzere Başkanvekilinin onayıyla değiştirilebilir. Tez danışmanı da uzman yardımcısının talebi ve Başkanvekilinin onayıyla değiştirilebilir. Ancak, tez konusu veya danışman değişikliği yapılmış olması, tezin teslim süresinde herhangi bir uzatma hakkı doğurmaz."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Uzman yardımcıları, tez konularının kesinleşmesini takip eden en geç bir yıl içerisinde hazırlamış oldukları tezlerini Daire Başkanlığına teslim ederler. Bir yıllık sürenin hesabında aylıksız izinler ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu süre iki ayı geçemez."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- (1) Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve hazırladıkları uzmanlık tezi Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından başarılı kabul edilmek şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu süreye aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dahil edilmez. Yeterlik sınavına girmeye hak kazananların sınavı en geç altı ay içinde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav olarak yapılabilir. Yazılı sınav Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yapılabileceği gibi, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen usul ve esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Yeterlik sınavında, uzman yardımcısının;

a) Anayasa hukuku,

b) Seçim mevzuatı ile ulusal ve yabancı ülkeler seçim uygulamaları,

c) İdare hukuku ve idari yargılama usulü,

ç) Devlet memurlarına ilişkin mevzuat,

d) Devlet teşkilatı,

e) Kamu mali yönetiminin genel esasları,

f) Bilgi edinme ve kamu etik mevzuatı,

g) Resmi yazışma usul ve esasları,

ğ) Bilgi güvenliği,

konularına ilişkin bilgi düzeyi ile Kurulun görev alanına giren diğer konulara ilişkin yeterliği değerlendirilir. Sınav konularının alt başlıkları sınavdan en az iki ay önce Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ilan edilir.

(4) Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için;

a) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde; her iki sınavdan da yüz üzerinden en az yetmiş puan alınması,

b) Yalnızca sözlü sınav yapılması halinde, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması,

şarttır.

(5) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, aynı konulardan bir yıl içerisinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(6) Yeterlik sınavında kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve bu kişilerin sınavları geçersiz sayılır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Uzmanlar, uzman yardımcılarına rehberlik ve danışmanlık yapar."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinde yer alan "7062 sayılı Kanun," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Uzmanlığa yeniden atanma

EK MADDE 1- (1) Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple merkez teşkilatındaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler."

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.