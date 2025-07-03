Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize kırsalı sınırlarında iki kişilik özel uçak düştü. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, JAK ekiplerinin düşen uçağa ulaştığını, uçaktaki yolcunun sağ olarak kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 07:22, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 09:04
Erzurum-Rize kırsalı sınırlarında iki kişilik özel uçak düştü.
Erzurum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Bayburt ile sınırda olan Erzurum'un Pazaryolu ilçesi kırsalına, bir hava aracının düştüğü ihbarı gelmişti.
Bilgi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye yönlendirilmişti.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, JAK ekiplerinin düşen uçağa ulaştığını, uçaktaki yolcunun sağ olarak kurtarıldığını, pilotun ise hayatını kaybettiğini açıkladı.AFAD'dan Erzurum-Rize arasında düşen hava aracına ilişkin açıklama