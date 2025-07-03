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Haziran Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık enflasyon yüzde 35,05 olarak hesaplandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 10:00, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 10:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon verileri ekonominin seyrini gözler önüne seriyor. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,37 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Ekonomistlerin beklentisi ise haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,53 oranında artması ve yıllık bazda yüzde 35,26 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ayrıca, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

TÜFE ve Yıllık Enflasyonun Seyri

Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş ve enflasyon aylık bazda yüzde 1,53 oranında artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 35,41 olarak hesaplanmıştı. TÜİK'in açıklamasına göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,67, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,05 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 43,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana Harcama Gruplarında Değişimler

Yıllık Değişimler

  • Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 30,20 artış
  • Ulaştırmada yüzde 27,72 artış
  • Konutta yüzde 65,54 artış

Bu ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,60, ulaştırmada yüzde 4,51, konutta ise yüzde 9,22 oldu.

Aylık Değişimler

  • Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,27 azalış
  • Ulaştırmada yüzde 2,38 artış
  • Konutta yüzde 2,62 artış

Aylık değişime olan etkiler ise; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde -0,07, ulaştırmada yüzde 0,36, konutta ise yüzde 0,43 olarak gerçekleşti.

Kapsanan Temel Başlıklar ve Endeks Değişimleri

  • 143 temel başlıktan, 26'sında endeks düşüşü yaşandı.
  • 5 temel başlıkta endeks değişmedi.
  • 112 temel başlıkta ise endeks artışı görüldü.

Özel Kapsamlı TÜFE Verileri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,76, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,62, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 42,47 artış olarak gerçekleşti.


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