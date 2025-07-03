Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. 6 aylık Yİ-ÜFE'nin yüzde 14,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, benzine 2,10 TL, motorine 1,97 TL, LPG'ye ise 1,61 TL zam gelmesi öngörülüyor. 3 Temmuz 2025 tarihinde benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. 3 Temmuz tarihinde ise benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.

3 Temmuz 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48,93 TL

48,93 TL Motorin: 50,24 TL

50,24 TL LPG: 25,09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48,79 TL

48,79 TL Motorin: 50,13 TL

50,13 TL LPG: 24,49 TL

Ankara

Benzin: 49,61 TL

49,61 TL Motorin: 51,10 TL

51,10 TL LPG: 24,99 TL

İzmir

Benzin: 49,93 TL

49,93 TL Motorin: 51,43 TL

51,43 TL LPG: 24,94 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanıyor. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı ekleniyor. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.