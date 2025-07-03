Endonezya'da feribot battı: 38 kişi kayıp

Yetkililer, 23 kişinin kurtarıldığını, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 38 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Endonezya'nın Bali Adası açıklarında 53 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu feribot bilinmeyen bir nedenle battı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net