Endonezya'da feribot battı: 38 kişi kayıp
Endonezya'da 65 kişiyi taşıyan feribot battı. 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 38 kişi kayboldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 08:20, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 08:20
Endonezya'nın Bali Adası açıklarında 53 yolcu ve 12 mürettebatın bulunduğu feribot bilinmeyen bir nedenle battı.
Feribotun limandan ayrılmasından yaklaşık yarım saat sonra gerçekleşen kazada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Yetkililer, 23 kişinin kurtarıldığını, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 38 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.