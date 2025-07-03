İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 09:24, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 09:31
İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.
Yangına Müdahale Detayları
- 2 uçak
- 9 helikopter
- 35 arazöz
- 9 su ikmal aracı
- 4 dozer