İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi. Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler yoğun çaba harcıyor.

Yangına Müdahale Detayları

2 uçak

9 helikopter

35 arazöz

9 su ikmal aracı

4 dozer



