Bakan Kurum'dan İklim Kanunu'na ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mızın tüm dünyaya ilan ettiği, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefinin en kritik eşiği olan kanunla birçok yeni teknolojiyi geliştirme konusunda hiçbir ülkenin tesirinde kalmadan daha özgür bir araştırma geliştirme ortamı sağlayacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ilk iklim kanununun Mecliste milletvekillerinin oylarıyla kabul edildiğini belirtti.

İklim Kanunu'nun Önemi ve Hedefleri

İklim Kanunu ile birlikte, hem ticarette, sanayide ve üretimde en güçlü şekilde ilerlenmesi hem de ülkenin çevre felaketlerinden ve iklim krizinin olumsuz etkilerinden korunması amaçlanıyor. Bu kanun sayesinde, yeni teknolojilerin geliştirilmesi için daha özgür bir araştırma ve geliştirme ortamı sağlanacak.

İklim Kanunu Kapsamında Planlanan Düzenlemeler

2053 Net Sıfır Emisyon hedefi

Yeşil Kalkınma vizyonu

Yeni teknolojilerin geliştirilmesi için özgür Ar-Ge ortamı

Çevre felaketlerinden korunma

İklim krizinin olumsuz etkilerinin azaltılması

Kurum'un paylaşımında, İklim Kanunu kapsamında yapılması planlanan düzenlemelere ilişkin bir infografik de yer aldı.



