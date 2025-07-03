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Şehit Yakınları ve Gazilere Doğal Gazda Yüzde 50 İndirim

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 09:36, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 09:37
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Şehit Yakınları ve Gazilere Doğal Gazda Yüzde 50 İndirim

Büyük Destek: %50 İndirim Müjdesi!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere yönelik önemli bir sosyal destek programına daha imza attı. Bakanlık ile BOTAŞ iş birliğiyle ilk kez hayata geçirilen uygulama kapsamında, şehit yakınları ve gaziler evsel doğal gaz tüketiminde yüzde 50 indirimli tarifeden yararlanacak.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için belirlediği doğal gaz metreküp fiyatı 7,77 TL iken, şehit aileleri ve gaziler için bu rakam 3,88 TL'ye çekildi. Böylece, ailelerin kış aylarında önemli bir gider kalemi olan doğal gaz faturalarında ciddi bir rahatlama sağlanacak.

Bakan Göktaş: Hayatın Her Alanında Yanlarında Olacağız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin emaneti aziz şehitlerimizin yakınlarına ve gazilerimize hayatın her alanında destek sunmaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Bakan Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin yaşamlarını kolaylaştıracak, aile bütçelerine katkı sağlayacak projeleri sürdürdüklerini vurgulayarak, BOTAŞ yönetimine de teşekkür etti.

"Bakanlığımızın talebini geri çevirmeyen BOTAŞ ile birlikte şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ev ekonomilerine katkı sağlamış olduk. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Yeni Sosyal Politikalar Yolda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şehit yakınları ve gazilere yönelik desteği bununla sınırlı kalmayacak. Bakanlık, önümüzdeki dönemde de farklı sosyal hizmet modellerini hayata geçirerek bu grupların yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Bakanlık kaynakları, bu uygulamanın ülke çapında yaklaşık 50 bin haneyi kapsayacağını ve indirimlerin hızlı şekilde devreye alınacağını bildirdi.


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