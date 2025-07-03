Balıkesir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K., Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E., Seda K., Serap E., Jale A., Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı.

Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı.

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