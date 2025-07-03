Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre, enflasyon rakamlarının ardından kira zammı da netleşti.

Haziran ayında açıklanan son kira zammına göre kira artış oranı %43,23 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayına ilişkin enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu. Açıklanan haziran enflasyon verisiyle birlikte temmuz ayında konut ve işyerleri kiralarında uygulanacak tavan zam oranı da %43,23 olarak açıklandı.

Kira Artış Oranı Hesaplama

Mevcut kira bedeli: 20.000,00 TL

20.000,00 TL Kira artışı yapılacak ay: Haziran 2025

Haziran 2025 Kira artış oranı: %45,80

%45,80 Kira artış tutarı: 9.160,00 TL

9.160,00 TL Yeni kira tutarı: 29.160,00 TL

Geçtiğimiz Ay Ne Kadar Zam Yapılmıştı?

TÜFE'deki (2003=100) değişim, 2025 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış olarak gerçekleşti. Buna göre, Haziran ayında kira artışı %45,80 oranında yapılmıştı.



