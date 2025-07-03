Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber memurlar yüzde 15,57 zam almış oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 10:07, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 10:26
Memurlar, 2025 yılı Ocak ayında toplu sözleşme gereğince yüzde 6 zam almıştı.
Ocak ayında enflasyon 5,03, Şubat ayında ise yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında yüzde 3,00, Mayıs ayında yüzde 1,53, Haziran ayında da yüzde 1,37 olarak açıklandı.
6 aylık enflasyon rakamlarına göre kamu personelinin aldığı enflasyon farkı belli oldu.. Yüzde 10,07 enflasyon farkı oluştu.
Memurlar Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 5 de zam alacak. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile beraber memurlar ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam almış oldu.
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Edip Üzen