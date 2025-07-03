En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
2025 Temmuz ayında bekar ve sendika üyesi memurların güncel maaşları, zam oranları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 10:15, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 10:28
2025 Temmuz Maaş Verileri başlığı altında, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin maaşlarına ilişkin güncel bilgiler sunulmaktadır. Bu veriler, 2025 Ocak ve 2025 Temmuz aylarında, bekar ve sendika üyesi olan personel için geçerlidir. Aşağıda, çeşitli unvanlara sahip kamu çalışanlarının maaşları detaylı şekilde listelenmiştir.
2025 Ocak ve Temmuz Maaş Karşılaştırması
- Hizmetli 15/1: 41.120,00 TL'den 47.522,38 TL'ye yükseldi
- Memur (Lise) 12/1: 42.881,55 TL'den 49.558,21 TL'ye yükseldi
- Memur (Lise) 3/1: 45.842,94 TL'den 52.980,69 TL'ye yükseldi
- Memur (Lisans) 1/4: 47.806,04 TL'den 55.249,45 TL'ye yükseldi
- Hemşire 8/1: 50.449,54 TL'den 58.304,54 TL'ye yükseldi
- Hemşire 4/1: 55.212,30 TL'den 63.808,86 TL'ye yükseldi
- Öğretmen 1/4: 50.271,08 TL'den 58.098,28 TL'ye yükseldi
- Öğretmen 8/1: 47.053,15 TL'den 54.379,32 TL'ye yükseldi
- Mühendis 8/1: 59.277,93 TL'den 68.507,51 TL'ye yükseldi
- Mühendis 1/4: 64.972,05 TL'den 75.088,20 TL'ye yükseldi
- Tekniker 9/1: 47.443,54 TL'den 54.830,50 TL'ye yükseldi
- Tekniker 2/4: 53.539,20 TL'den 61.875,25 TL'ye yükseldi
- Teknisyen 9/1: 44.649,46 TL'den 51.601,38 TL'ye yükseldi
- Teknisyen 3/4: 48.631,44 TL'den 56.203,36 TL'ye yükseldi
- Veteriner Hekim 1/4: 64.637,43 TL'den 74.701,48 TL'ye yükseldi
- Veteriner Hekim 8/1: 59.726,32 TL'den 69.025,71 TL'ye yükseldi
- İmam-Hatip 1/4: 48.241,05 TL'den 55.752,18 TL'ye yükseldi
- İmam-Hatip 8/1: 46.506,60 TL'den 53.747,68 TL'ye yükseldi
- Araştırma Görevlisi 7/1: 61.179,69 TL'den 70.705,37 TL'ye yükseldi
- Şef 4/1: 49.367,60 TL'den 57.054,14 TL'ye yükseldi
- Şef 1/4: 51.531,48 TL'den 59.554,93 TL'ye yükseldi
- Profesör 1/4: 93.487,25 TL'den 108.043,22 TL'ye yükseldi
- Şube Müdürü/Müdür 4/1: 56.550,78 TL'den 65.355,74 TL'ye yükseldi
- Şube Müdürü/Müdür 1/4: 63.633,57 TL'den 73.541,32 TL'ye yükseldi
- En düşük memur emeklisi: 19.570,00 TL'den 22.617,05 TL'ye yükseldi