Ali Yalçın: Kamu Görevlilerine Refah Payı Şart

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, enflasyon farkının maaş kayıplarını telafi etmekte yetersiz kaldığını ve refah payı ile iyileştirme yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Özellikle son dönemde doğalgaza gelen zamlar ve piyasadaki ani fiyat değişimlerinin, resmi enflasyon rakamlarına tam olarak yansımadığına dikkat çekti. Açıklanan enflasyon oranları ile vatandaşların günlük yaşamda hissettiği enflasyon arasındaki farkın giderek arttığını belirtti. Maaşlardaki kayıp hızının artarak devam ettiğini, geçim sıkıntısının ve kira fiyatlarının yükseldiğini ifade etti. Bu nedenle kamu görevlileri ve emekliler için ek iyileştirme yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

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