Devlet Memurları Konfederasyonu: Bu Zam Yetmez, Geçinemiyoruz!

TÜİK'in bugün açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte kamu görevlilerinin 2025 yılı Temmuz ayı maaş artışı belli oldu. Ocak-Haziran dönemini kapsayan altı aylık enflasyon verilerine göre memurlar yüzde 10,07 enflasyon farkı alacak. Temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5'lik artış ile birlikte toplam maaş artışı yüzde 15,57 oldu. Ancak bu zam oranı, kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamaktan oldukça uzak kaldı. Bu kapsamda Devlet Memurları Konfederasyonu ve bağlı sendikalar, başkent Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek hem yaşanan ekonomik gerçekliği hem de çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştı.

3 Temmuz: Bir Geçim Muhasebesi

Basın açıklamasında konuşan Devlet Memurları Konfederasyonu yöneticileri, yıllardır 3 Temmuz'un memurlar açısından sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir geçim muhasebesi olduğunu ifade etti.

Yine geldik bizler için oldukça önemli olan bir 3 Temmuz sabahına daha. Haklarımızı savunmak için buradayız. Ancak yetkili konfederasyonlar ve sendikalar yok. Muhtemelen tatildeler. Varsın olsun! Devlet Memurları Konfederasyonu, kurumsal kimliği, gücü ve yüreğiyle her şeye yeter.

Yüzde 15,57'lik Zam Yeterli mi?

Haziran ayı enflasyon oranı %1,37 olarak açıklanırken, 2025 yılının ilk altı ayında açıklanan aylık oranlar şöyle sıralandı:

Ocak: %5,03

%5,03 Şubat: %2,27

%2,27 Mart: %2,46

%2,46 Nisan: %3,00

%3,00 Mayıs: %1,53

%1,53 Haziran: %1,37

Bu oranlara göre memurların enflasyon farkı %10,07 oldu. Temmuz ayında toplu sözleşmeden doğan %5'lik artışla birlikte toplam maaş artışı %15,57 seviyesine ulaştı. Ancak Konfederasyon bu artışın kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmekten çok uzak olduğunu belirtti. Doğalgaza iki gün önce yapılan %24,60'lık zam hatırlatılarak, "Memura yapılacak artış daha cebe girmeden çıkmış oldu" denildi.

Yeni Maaşlar Açlık ve Yoksulluk Sınırının Neresinde?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayımladığı son ekonomik rapora göre:

En düşük memur maaşı: 43.726 TL

43.726 TL Ortalama memur maaşı: 49.599 TL

49.599 TL Ortalama memur emeklisi maaşı: 20.554 TL

%15,57'lik artışla birlikte bu maaşların sırasıyla yaklaşık şu seviyelere çıktığı ifade edildi:

En düşük memur maaşı: 50.523 TL

50.523 TL Ortalama memur maaşı: 57.328 TL

57.328 TL Memur emeklisi ortalama maaşı: 23.757 TL

Bununla birlikte TÜRK-İŞ'in Haziran 2025 için açıkladığı açlık sınırı: 26.115 TL ve yoksulluk sınırı: 85.065 TL göz önüne alındığında, ortalama emekli maaşının açlık sınırının, ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırının çok altında kaldığı ortaya çıktı. Konfederasyon bu durumu "emekliye açlık, memura yoksulluk dayatması" olarak değerlendirdi.

Anket Sonuçları: %83 "Geçinemiyoruz" Dedi

Devlet Memurları Konfederasyonu, kamu görevlileri arasında yaptığı anketin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaştı. Ankete katılan memurların:

%83'ü , en büyük ve öncelikli sorunun "maaş yetersizliği" olduğunu ifade etti.

, en büyük ve öncelikli sorunun "maaş yetersizliği" olduğunu ifade etti. Kira ve konut giderleri ile kredi ödemeleri en büyük harcama kalemi olurken, gıda harcamaları üçüncü sırada yer aldı.

Tatil, kültürel faaliyet ve birikim gibi kalemler listenin son sıralarında yer aldı.

Bu veriler, memurların temel yaşamsal giderlerini dahi karşılamakta zorlandığını ve sosyal hayattan dışlandığını ortaya koydu.

"Toplu Sözleşmeler ve Etkisiz Sendikalar Sorunun Parçası"

Gelir dağılımındaki adaletsizliğe de değinen Konfederasyon, son yıllarda imzalanan toplu sözleşmelerin çalışanların haklarını korumakta yetersiz kaldığını, etkisiz ve basiretsiz yetkili sendikaların kamu çalışanlarını yalnız bıraktığını ifade etti.

Torba Yasa Bir Fırsattır: Konfederasyonun 6 Talebi

Devlet Memurları Konfederasyonu, 30 Haziran 2025 tarihinde TBMM'ye sunulan 22 maddelik Torba Yasa Teklifinin önemli bir fırsat olduğunu belirterek şu talepleri kamuoyu ile paylaştı:

Seyyanen zam: 16.165 TL olan tutarın taban aylığa yansıtılarak, %50 artışla 24.247 TL olması ve emekliliğe sayılması.

16.165 TL olan tutarın taban aylığa yansıtılarak, %50 artışla 24.247 TL olması ve emekliliğe sayılması. Toplu sözleşme artışı: %5'lik zammın %30'a çıkarılması, büyüme oranının da maaş artışına eklenmesi.

%5'lik zammın %30'a çıkarılması, büyüme oranının da maaş artışına eklenmesi. Vergi indirimi: Memur gelirlerinde vergi diliminin %15'e sabitlenmesi.

Memur gelirlerinde vergi diliminin %15'e sabitlenmesi. Tazminatlar: Büyükşehirlerde çalışanlara 15.188 TL Büyükşehir Tazminatı Lojmanda kalmayanlara 15.188 TL Lojman Tazminatı Terör ve sınır illerinde görev yapanlara 7.088 TL Kritik Bölge Tazminatı

Bayram İkramiyesi: Ramazan ve Kurban Bayramlarında birer maaş ikramiye ödenmesi.

Son Söz: "Haklıyız, Vazgeçmeyeceğiz"

Basın açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Konfederasyon yetkilileri şu mesajı verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan, bu taleplerimizin yasalaşması için gerekli talimatları vermesini bekliyoruz. Çünkü biz haklıyız. Hakkımız olanı istiyoruz. Geçim sıkıntısı gündemimizden çıksın, memur da emekli de refaha kavuşsun. Açlığa ve yoksulluğa hayır diyoruz!"