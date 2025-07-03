Ankara'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde seyir halindeki otobüsün motoru alev aldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 12:56, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 13:11
Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Koru - Yapracık arasında sefer yapan bir otobüste meydana geldi. Eskişehir Yolu'nda seyreden EGO otobüsünün motoru alev aldı.
Durumu fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekerek yolcuları tahliye etti.
Bir süre sonra söndürülen yangında yaralanan kimse olmadı.