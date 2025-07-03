MEB'in okul öncesine yönelik yaz eğitimleri devam ediyor
Okul öncesi yaz eğitimleri, çocukların sanatsal ve çevreci etkinliklerle yaratıcılığını geliştiriyor, sosyalleşmelerine katkı sağlıyor.
Eğitimlere, eylülde ilkokula başlayacak, okul öncesi eğitim almamış çocuklar katılıyor. Okullarda yeterli fiziki mekan olması durumunda, eğitimlerden 3 ve 4 yaşındaki çocuklar da yararlanabiliyor. Okul öncesi eğitim almış çocukların talepleri ise Bakanlığın "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda düzenlenen çocuk kulüpleri ile karşılanıyor. Eğitimler, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati şeklinde gerçekleştiriliyor.
Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Anaokulu'nda Eğitimler
Eğitimlerin verildiği okullardan biri olan Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Anaokulu'nun Müdür Yardımcısı Demet Aktürk, öğrencileri sanatsal ve çevreci etkinliklerle buluşturduklarını belirtti. Bahçe etkinliklerine ağırlık verdiklerini ifade eden Aktürk, "Hayvanlarımız var, öğrenciler onları besliyor. Bahçede tarım alanları oluşturduk sınıf bazında, oralarda tarımsal faaliyetlerde bulunuyorlar" dedi.
Yaz Eğitimlerinde Sunulan Faaliyetler
- Sanatsal ve çevreci etkinlikler
- Bahçe ve tarım çalışmaları
- Hayvan besleme etkinlikleri
- Türkçe dil ve müzik etkinlikleri
- Oyunlar ve drama çalışmaları
Bu faaliyetlerin yanı sıra, Türkçe dil ve müzik etkinlikleri, oyunlar ve drama çalışmalarıyla çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını dile getiren Aktürk, böylece öğrencilerin sosyalleşmesini artırdıklarını ifade etti. MEB'in okul öncesine yönelik "yaz eğitimleri" devam ediyor.