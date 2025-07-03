Üniversite Hangi Gerekçeyle Flüt Alanında Öğretim Görevlisi Arıyor?

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen Rektörlük Ortak Dersler (Müzik) bölümünde ders vermek üzere alacağı Öğretim Görevlisinde şu şartları aramıştır:

"Müzik Eğitimi lisans mezunu olup, müzik eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, flüt alanında çalışmaları olmak"

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Ana İlkeler" başlıklı 5 inci maddesinin (ı) fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, üniversitelerde zorunlu olmamak koşuluyla Rektörlüğe bağlı Ortak Dersler bölümü altında Güzel Sanatlar alanında olmak üzere ders vermek üzere Öğretim Görevlisi istihdamı yapılabilmektedir.

Bu kapsamda istihdam edilecek kişiler, üniversitelerde zorunlu olmayan seçmeli ders olarak açılacak Müzik derslerini vermektedir.

Hal böyle olunca, bu çerçevede istihdam edilecek kişilere yönelik ilanların Müzik alanında daha geniş bir başvuruya imkan vermesi ve bu alanda lisansüstü eğitim görmüş kişilerin geneline fırsat sağlaması beklenen bir durumdur.

Ancak, Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda sadece Müzik Eğitimi alanında lisans ve lisansüstü eğitim görmüş, ek olarak flüt alanında çalışmaları bulunan kişilere başvuru şansı verilmiştir. İlanın bu sınırlandırıcı şartlarından dolayı çok az kişinin başvuracağı açık bir gerçektir.

Bu çerçevede, henüz başvuruların yeni başladığı bu kadro ilanına daha çok sayıda kişinin müracaat etmesi için ilanın özel şartının düzeltilmesi son derece faydalı olacaktır!