Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi" kapsamında 15 kalkınma ajansının yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ettiğini belirtti. Bu kapsamda, proje başına 2 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. Kilis Organize Sanayi Bölgesi Tekstilkent'te düzenlenen "Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi İmza Töreni"nde konuşan Bakan Kacır, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yeni Yatırımlar ve Projeler

Bakan Kacır, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle tekstilden kültür turizmine, tarımsal altyapıdan gıda sanayine ve sosyal girişimciliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede 12 yeni projenin açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, şehirde hayata geçirilecek 4 projenin de imzasının atıldığını söyledi.

Ekonomik Gelişmeler ve Destekler

Milli gelir son 23 yılda 236 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara yükseldi. Kişi başı milli gelirde 15 bin dolar seviyesine ulaşıldı. Türkiye, artık kendi SİHA'larını, eğitim uçaklarını, helikopterlerini, deniz platformlarını, kara araçlarını ve uydularını tasarlayan ve üreten bir ülke konumunda. TOGG ile yerli ve milli otomobil hayali gerçeğe dönüştü.

Kilis'te Yatırımlar ve Teşvikler

KOSGEB desteklerinden yararlanan işletme sayısı: Son 23 yılda 3 bin 222 KOBİ'ye 678 milyon lira destek

Son 23 yılda 262 teşvik belgesi düzenlendi.

düzenlendi. 31,1 milyar lira sabit yatırım ve 8 bin 500'den fazla istihdam sağlandı.

ve sağlandı. Kilis'te yapılacak imalat sanayi yatırımlarında istihdam edilecek çalışanların SGK işveren payları 12 yıl boyunca bakanlık tarafından karşılanacak .

. 10 yıl süreyle sigorta primi desteği sağlanacak.

Kilis Tekstilkent Projesi

Kilis Tekstilkent, tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 2 bin kişiye istihdam sağlayacak. Şu anda 250 kişiye istihdam sağlayan tesis, tekstil sektörünün gelişimi için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

SOGREEN Projesi ve Yeşil Dönüşüm Desteği

Bakanlık olarak Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak her projeyi desteklediklerini belirten Kacır, SOGREEN Projesi kapsamında 15 kalkınma ajansının yaklaşık 600 milyon lira tutarındaki teklif çağrılarını ilan ettiğini, proje başına ise 2 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı. Kilis'teki girişimciler, kooperatifler ve üretici birlikleri de bu desteklerden yararlanabilecek.

Suriye'de Yeni Dönem ve Bölgesel Kalkınma

Suriye'de yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Kacır, Türkçe konuşan Suriyelilerin Türkiye'nin kültür ve ticaret elçileri olarak Suriye'nin yeniden inşasında önemli rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, Amanos Tüneli gibi dev altyapı projeleriyle bölgenin üretim ve ticaret merkezi olacağına dikkat çekti.

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