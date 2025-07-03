Bolu'da KKKA hastalığı tedavisi gören kişi hayatını kaybetti
Bolu'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 14:00, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 14:01
Gerede ilçesine bağlı Kapaklı köyünde yaşayan 77 yaşındaki Şerife Halıcı, rahatsızlanması üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tetkikler sonucu KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından hastaneden alınan Halıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.