Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 kişinin yakalandığını ve haklarında adli işlem başlatıldığını bildirmişti.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklanmaları talep edilen 8 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri ise sürüyor.

Hakimlik, 19 şüphelinin ise "yurt dışı çıkış yasağı" ve" imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Sulh Ceza Hakimliği, 7 şüphelinin "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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