Kuruoğlu'ndan Memur Zammına Sert Tepki

Kuruoğlu, yaptığı değerlendirmede "Silkinip kendimize gelmenin; hem iktidara hem de arka bahçe sendikacılığına bir ayar vermenin tam zamanıdır" ifadelerini kullandı.

Haziran ayı enflasyon rakamlarını da değerlendiren Kuruoğlu, ENAG'ın aylık enflasyonu yüzde 3,05, yıllık enflasyonu yüzde 68,68 olarak açıkladığını, buna karşılık TÜİK'in ise aylık yüzde 1,37, yıllık yüzde 35,05 oranlarını paylaştığını hatırlatarak, "Adeta dejavu!" dedi.

TÜİK verilerine göre belirlenen enflasyon farkının yüzde 10,07 olduğunu, üzerine yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı eklendiğinde toplam artışın yüzde 15,57'de kaldığını aktaran Kuruoğlu, bu artışın memur ve emeklinin sorunlarına çözüm olmadığını vurguladı.

"Ağustos Toplu Sözleşmesinden Umut Yok"

Ağustos ayında başlayacak olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine de değinen Kuruoğlu, kamu çalışanlarının masaya umutla bakmadığını kaydetti.

"Hangi memura, hangi emekliye sorsanız bir umut görünmüyor. Allah nasip ederse hep birlikte göreceğiz. Sendikacılığın asgari gerekleri bile yerine getirilmeyecek. Yetkili sendika ve yamağı, aynı ağız ve yöntemlerle masaya oturup sonunda timsah gözyaşları dökecekler" ifadelerini kullandı.

Mevcut sendikal yapıyı da sert şekilde eleştiren Kuruoğlu, "Sendikal itibarları neredeyse sıfıra düşerken, üye sayıları artan bu sendikalar; memur ve emekliye 'işte bu!' dedirtecek adımları bile atmayacaklar" diyerek sistemin tıkandığını savundu.

"Halkın Sorunları Konuşulmuyor"

İktidarın dar gelirli memur ve emekliyi rahatlatma gibi bir önceliği bulunmadığını söyleyen Kuruoğlu, gündemlerin sürekli suni meselelerle değiştirildiğini ifade etti. Türk-İş tarafından açıklanan Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırlarına da değinen Kuruoğlu, rakamların "tüyleri diken diken edecek boyutlara ulaştığını" söyledi.

Açlık sınırının 26.115 TL, yoksulluk sınırının ise 85.066 TL olduğunu aktaran Kuruoğlu, toplumu "bunun maaşı çok, şunun maaşı az" gibi tartışmalar yerine pastadan adil pay talep etmeye çağırdı.

"Artık Ayağa Kalkma Zamanı"

Sözlerini sert bir çağrıyla tamamlayan Hür-Sen Genel Başkanı Kuruoğlu şunları dile getirdi:

"2 milyon memuru arka bahçesi olan sendikalara üye yapmış iktidarın eli gayet rahattır. Meydanlar boş, tepkiler cılızdır. Böyle devam edemez, etmemelidir. Silkinip kendimize gelmenin; tam zamanıdır'' ifadelerini kullandı

Hür-Sen'in bu süreçte memurun yanında olduğunu vurgulayan Kuruoğlu, "Hür-Sen sizinle" mesajıyla açıklamasını sonlandırdı.