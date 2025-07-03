Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Ödemiş'te çıkan yangınla mücadele eden orman işçisi İbrahim Demir'in şehit olduğunu açıkladı.

İbrahim Demir, Yeşil Vatan'ı korumak için canını feda etti. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diledi. Ayrıca, aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin için de acil şifalar temennisinde bulundu.

Yangında Şehit Olan Orman İşçisi

İbrahim Demir , İzmir Ödemiş'teki yangında görev başında şehit oldu.

, İzmir Ödemiş'teki yangında görev başında şehit oldu. Bakan Yumaklı, orman camiasının ve milletimizin başı sağ olsun dedi.

Yaralanan şoför Ragıp Şahin için acil şifalar dilendi.

Yeşil Vatan İçin Fedakarlık

Yeşil Vatan'ı korumak adına hayatını kaybeden tüm orman işçilerine minnettarız. Bu tür olaylar, ormanlarımızı korumanın ne kadar önemli ve zor bir görev olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.



