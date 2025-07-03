'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis

Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Ozon Tabakasını İnceltenlere Milyonluk Para Cezası Uygulanacak
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Yenidoğan Çetesi Davası Eylül'e Ertelendi: Tahliyeler Var
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Bursa, Ege ve Erzurum'da Art Arda Depremler
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Erzurum-Rize arasında düşen uçağa ulaşıldı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Cemil Tugay'ı Yalanlayan Resmi Yazılar Ortaya Çıktı
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Türkiye'nin ilk 'İklim Kanunu Teklifi', kabul edildi
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Fahrettin Altun'dan CHP'li Ali Mahir Başarır'a Sert Yanıt!
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Cevdet Yılmaz'dan kamu işçisine ve emekli aylığına zam açıklaması
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Bakan Memişoğlu Paylaştı: Sağlıkta Son Bir Yılda Neler Değişti?
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Otomobil Satışlarında Rekor Artış! SUV Otomobiller Zirvede
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis

Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle 2 kardeşi öldüren şahıs, yargılandığı mahkemece toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 19:23, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 19:55
Yazdır
'Muhtarlık seçimi husumeti' cinayetinde 2 kardeşi öldüren şahsa 50 yıl hapis

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Emirli Mahallesi'nde geçen 14 Temmuz 2024 saat 23.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim A., Eren Kılıç (23) ve ağabeyi Emre Kılıç'a (31) pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Kılıç kardeşlerin yanı sıra Zafer E.T. (20) ve Gökhan İ. de yaralandı. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Yaralılardan Gökhan İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Gökhan İ. daha sonra taburcu oldu. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan diğer yaralı Zafer E.T. de tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Her iki yaralı da jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma olayla ilgili Yusufhan T.'yi de gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İbrahim A.'yı yakaladı. Jandarmadaki sorgulaması tamamlanan İbrahim A., Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. Çarşamba Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T., daha sonra cezaevinden tahliye oldular. Tutuklu sanık İbrahim A. ile tutuksuz olan Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. hakkında Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasına Kırşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren İbrahim A., "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Ancak bu olaya beni çağıran onlardı. Beni burada darbettiler. Kendi kontrolümü kaybettim ve eylemi gerçekleştirmek zorunda kaldım. Ben kendi canımı kurtardım. Meşru müdafaa sınırları kapsamında eylem değerlendirilmelidir. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Keşke ben ölseydim bu olay olmasaydı. Çok kötü durumdayım, kendimi toparlayamadım. Karşı taraftan tekrardan özür diliyorum" dedi.

Savcı mütaalasında İbrahim A.'nın 2 kardeşi öldürmek suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına, tutuksuz 3 kişinin de cinayete yardım etmekten 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Bugün görülen davanın son duruşmasında İbrahim A., 2 kardeşi öldürmek suçundan ayrı ayrı 25 yıl hapis cezasından toplam 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan İ., Zafer E.T. ve Yusufhan T. ise beraat ettiler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber