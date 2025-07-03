Borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 zanlı tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, borsada yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa, Antalya, Mersin, Adana ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Şüphelilerin, borsada yüksek kazanç vaadiyle mağdurlardan 18 milyon 523 bin 602 lira, 48 bin 675 dolar, 75 bin 133 avro, 69 gram altın ve 7 kilo 10 gram gümüş topladığı tespit edildi.