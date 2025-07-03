FETÖ'nün emniyet yapılanmasında 2 tutuklama
Adıyaman'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem yapılanması kapsamında faaliyet yürüttükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 20:07, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 20:08
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen M.A. ve A.C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.