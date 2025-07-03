Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da bir çocuğun diş tedavisinin yapılmadığı iddiası ile ilgili olarak, çocuğun başvurduğu sağlık kuruluşunda uzman hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası uygun tedavi planlamasının oluşturulduğunu ve ailenin gerekli branşa yönlendirildiğini açıkladı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine konunun ilgili birimlerce detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Aile ile iletişime geçilerek, tedavi sürecinin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için hastanın tekrar ilgili kuruluşa davet edildiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Açıklamada, sürecin tüm boyutlarıyla yakından takip edildiği vurgulandı. Ayrıca, koruyucu, önleyici ve tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında 2024 yılında ülke genelinde 4 milyon 979 bin 550, İstanbul genelinde ise 502 bin 824 çocuğa ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulduğu bildirildi. 2025 yılının ilk 6 ayında ise ülke genelinde 2 milyon 608 bin 593 ve İstanbul genelinde 315 bin 61 çocuğa hizmet verildiği açıklandı.

Önemli Noktalar

Çocukların sağlığı ve güvenliği , tüm sağlık hizmetlerinin önceliğidir.

, tüm sağlık hizmetlerinin önceliğidir. Her hasta için en uygun tedavi, uzman hekimlerin değerlendirmeleri doğrultusunda planlanmaktadır.

Ailelere düzenli bilgilendirme yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltabilecek içeriklere karşı vatandaşların yalnızca resmi açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.



