Buca'daki orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, dumandan etkilenen 3 orman işçisi tedavi altına alındı. Yangınla ilgili jandarma tarafından 2 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 20:55, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 21:25
Çeşme ver Ödemiş'te orman yangınlarıyla mücadele eden İzmir'de bir yangın da Buca ilçesinde çıktı. Saat 15.50 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi Kaynaklar mevkiinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı; 3 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale devam ederken, yangında dumandan etkilenen 3 orman işçisi bölgedeki ambulanslarda tedavi altına alındı.
Bölgedeki bir yapımı devam eden bir inşaatta kullanılacak demirleri spiral makinesiyle kestiği esnada çıkan kıvılcımlarla yangına sebep olduğu gerekçesiyle 2 şüphelinin ise gözaltına alındığı ve jandarmada sorgularının devam ettiği öğrenildi.