Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık." ifadesini kullandı. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'nda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin kurul üyelerine bilgi verdiklerini aktardı.

Aile Yılı'nda Öncelikli Çalışmalar

Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda aile yapısını güçlendirmeye ve doğurganlığı artırmaya yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirtti.

Ulusal Demografi Stratejisi Hazırlıkları

Mevzuat

Çalışma hayatı

Sağlık

Eğitim

Ekonomik teşvikler

İletişim ve farkındalık oluşturma

Bakan Göktaş, "Kurulumuzda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kurul üyelerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum." dedi.



