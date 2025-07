Yazılı sınavda 100 alan adayın sözlü sınavda 35 puan alarak elenmesi hukuka uygun bulundu

Davacı 2 iddia öne sürmüş ama Danıştay bunları kabul etmemiştir.

1- Yönetmelikte sözlü sınav için taban puan olmasa bile sınav ilanına konulabilir



Dava konusu Sınav İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinde; sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az 70 olması gerektiği düzenlemesi getirilmiştir.

16/04/2008 günlü, 26849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 14 ve 15. maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu düzenlemenin, üst hukuk normu niteliğinde olan yönetmeliğe aykırı bir kural içermediği, bu itibarla, idarenin, düzenleme yapma konusunda sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek, üst hukuk normlarına aykırı olmayacak şekilde kullandığı sonucuna varıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

2- Sözlü sınavda 35 puan alması



Bu durumda, yapılan sözlü sınav öncesinde, "adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi'' kritelerini değerlendirebilmek için soruların önceden hazırlanmış olması, adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olması karşısında, davacının sözlü sınavda 35,00 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

DAVANIN KONUSU:

Polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından; 30/11/2017 tarihinde yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının sözlü aşamasında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinin iptali talep edilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI:

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvansal Üretim Lisans Programından mezun olduğu, 11 yıldır fiilen polis memuru olarak görev yaptığı, dava konusu edilen mülakatta sınav kurulu tarafından kendisine 5 soru yöneltildiği; sınav sorularının mülakat sınavı öncesinde kurul üyelerinin her biri tarafından belirlenerek tutanağa geçirilip geçirilmediği, sorulara verilen yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle belirlenip belirlenmediğinin açık olmadığı, adaylara aynı zorluk derecesinde sorular sorulup sorulmadığı ve sorulara verdiği cevaplardaki yetersizliğin gerekçelendirilip gerekçelendirilmediği konusunun belirsiz olduğu, önceden belirlenen soruların kura yöntemi ile adaylara yöneltilmediği, sınavda sesli ve görüntülü kayıt yapılmadığından tamamen sınav kurulu üyelerinin subjektif değerlendirmesi sonucu tarafsızlıktan uzak değerlendirme yapılarak hakkında düşük puan verildiği, üniversiteden bölüm 2.'si olarak mezun olduğu, başarılı olmasından dolayı yüksek lisans yapmadan doğrudan doktora eğitimine başladığı, dava konusu edilen İlanın ilgili hükmünün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 15. maddesine aykırı olduğu ve ilgili Yönetmelik hükmünde sözlü sınav puanının 70 olması gerektiğine ilişkin bir ibarenin yer almadığı ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI:

Davacının nihai sınav sonucunun 67,5 olduğu ve Personel Yönetmeliği'nin emredici hükmünde belirtilen başarı şartını sağlayamadığı, davalı idare tarafından personel seçiminde titiz davranıldığı, istihdam edilecek personelin bilgi birikiminin ve genel kültür seviyesinin yüksek olması gerektiği, aynı zamanda davacının, sınav ilanının "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Alımı Seçme Sınavına Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar" başlıklı 5. maddesinin "genel şartlar" alt başlığının 6. maddesinde yer alan "Güvenlik soruşturması ve/veya araştırması olumlu sonuçlanmış olmak" şartını da sağlayamadığı savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin, 4. alt bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine, davacı hakkında tesis edilen işlem yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.

DANIŞTAY SAVCISI : ...

DÜŞÜNCESİ : Polis memuru olarak görev yapan davacı tarafından; 30/11/2017 tarihinde yapılan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı mülakatında başarısız sayılmasına ilişkin işlem ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin, 4. alt maddesinin iptali istenilmektedir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin ''Yarışma sınavı'' başlıklı 14. maddesinde; ''(1)Yarışma sınavı Kurum tarafından yapılır. Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla; yazılı ya da yazılı ve sözlü olarak yapılabilir.

(2) İsimleri sınava katılacaklar listesinde ilan edilenler sınava alınırlar.

(3) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir.

(4) Yapılacak yarışma sınavından en az yetmiş puan ve üzerinde not alınması şarttır. Sınav Kurulu, yazılı sınavdan başarılı olanları sözlü sınava çağırır.

(5) Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.'' hükmüne yer verilmiş; ''Değerlendirme ve sonuçların duyurulması'' başlıklı 15. maddesinde; Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasının alınacağı, yazılı sınav yapılmış ise her iki sınavın aritmetik ortalamasının sınav sonucunu göstereceği, sınav başarı notunun yüz puan üzerinden asgari yetmiş puan olduğu hükmü yeralmıştır.

Dava konusu Sınav İlanının "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinde ise; sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az 70 olması gerektiği düzenlemesi getirilmiştir.

Dava konusu anılan düzenlemede, yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümlerine aykırılık görülmemiştir.

Davalı İdarenin birinci savunmasında; davacının, Sınav İlanının "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinde yer alan 70 puan almış olma şartını sağlayamadığı için yerleştirilemediği, aynı zamanda sınav ilanının "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavına Katılacak Adaylarda Aranacak Şartlar'' başlıklı 5. maddesinin ''Genel Şartlar'' alt başlığının 6. maddesinde yer alan ''Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak'' şartını da sağlayamadığı ileri sürülmüş; davacı tarafından ise, ''silahlı terör örgütüne üye olma '' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma No:..., Karar No:... sayılı kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtilmiştir.

Yargısal içtihatlarla benimsendiği üzere sözlü sınav öncesinde, sınav kurulu tarafından sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Sözlü sınava ilişkin değerlendirme kriterlerinden, adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyine ilişkin değerlendirmeler dışındaki kriterlerin sınav kurulu üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine ilişkin olduğu açıktır.

Bu durumda, yapılan sözlü sınav öncesinde, "adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi'' kritelerini değerledirebilmek için sınavda sorulacak soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanmış olması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olması karşısında, davacının sözlü sınavdan 35 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddi gerektiği, düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

MADDİ OLAY:

Polis memuru olarak görev yapan davacının, 10/09/2017 tarihli Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme yazılı sınavından 100,00 puan alarak başarılı olmasının ardından, 30/11/2017 tarihinde yapılan sözlü sınavda 35,00 puan alarak başarısız sayılması üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

Dava konusu işlemlerin tesis edildiği tarihte yürürlükte olan haliyle, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Kurum personelinin statüsü, hakları ve atanmaları" başlıklı 14. maddesinde; (1) Kurumda hizmetler 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personel eliyle yürütülür...

...

(5) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan durumları, bu maddede sayılan nitelik ve şartlara uygun olanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile Kurumda sözleşmeli olarak istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz. Bu şekilde görevlendirilen personel kurumundan aylıksız izinli sayılır ve asıl kadrosuyla ilgisi devam eder. Bunların terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kurumlarınca yapılır. Bu hükme göre görevlendirilenler, görevde kaldıkları sürece, mali ve sosyal haklarını Kurumdan alırlar.

...

(10) Sözleşmeli personelin bu maddede belirlenenler dışında kalan görev ve yetkileri, hizmete alınma, görevlendirme, görevde yükselme ve görevden alınma şekilleri ile sözleşme esasları, unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

16/04/2008 günlü, 26849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin "İstihdam usulleri" başlıklı 7. maddesinde; "(1) Kurum pozisyonlarında, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan personel, girecekleri yarışma sınavı sonucuna göre ve kurumlarının muvafakati ile uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilebilirler.

(2) Kurum pozisyonlarında, 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde sayılan kurum ve kuruluşlarda daha önce görev yapmış personel ile kamu hizmetine ilk defa Kurum bünyesinde başlayacak olanlardan KPSS belgesi bulunanlar; girecekleri yarışma sınavında başarılı olmaları kaydıyla uzman, denetçi, mütercim ve destek personeli olarak istihdam edilebilirler.

(3) Başkan, genel koordinatör, koordinatör, danışman, hukuk müşaviri ve il koordinatörleri ve kısmi zamanlı olarak istihdam edilen uzmanlar yarışma sınavına tabi tutulmaksızın ve KPSS belgesi aranmaksızın, Kanunda belirtilen şartlarla istihdam edilebilirler." hükmü, "Boş pozisyonların duyurulması" başlıklı 10. maddesinde; "(1) Kurumda boş pozisyonların unvanları, sayıları, öğrenim dalları ve bulunduğu yerler, alınacak personelde aranan şartlar, istihdam edilecek pozisyonlara göre istenecek en az KPSS puanı ve puan türü anılan pozisyonlar için başvuru mercii, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının şekli, içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer hususlar, Kurumca karara bağlanarak başvuru tarihinden en az yirmi gün önce ulusal bir gazete ile Kurumun internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlanda belirtilen KPSS puanı esas alınmak şartıyla, yapılacak sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların beş katına kadar kişi yarışma sınavına alınabilir. KPSS puanları eşit olması halinde yabancı dil notu, yabancı dil notunun da eşit olması halinde iş tecrübesi fazla olan yarışma sınavına alınır.

(3) 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre istihdam sağlanması için duyurulan boş pozisyonlara başvuru yapanlardan ilanda belirlenen kriterleri taşıyanlar yarışma sınavına alınır." hükmü, "Sınav Kurulu" başlıklı 13. maddesinde; "(1) Sınav Kurulu, Başkanın başkanlığında, üç genel koordinatör ve Hukuk Müşavirinden oluşur. Denetçiler için yapılan sınavın sınav kurulunda İç Denetim Koordinatörü de yer alır. Kurulun toplantı yeter sayısı dörttür. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde Başkanın kararı yönünde karar verilmiş sayılır. Kurulun sekretaryasını Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü yapar." hükmü, "Yarışma sınavı" başlıklı 14. maddesinde; "(1) Yarışma sınavı Kurum tarafından yapılır. Yarışma sınavı ilanda belirtilmek koşuluyla; yazılı, sözlü ya da yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. (2) İsimleri sınava katılacaklar listesinde ilan edilenler sınava alınırlar. (3) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ilan edilir. (4) Yapılacak yarışma sınavından en az yetmiş puan ve üzerinde not alınması şarttır. Sınav Kurulu, yazılı sınavdan başarılı olanları sözlü sınava çağırır. (5) Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; her adaya adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister." hükmü, "Değerlendirme ve sonuçların duyurulması" başlıklı 15. maddesinde; "(1) Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır. Yazılı sınav yapılmış ise her iki sınavın aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden asgari yetmiş puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

(2) Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda, asıl adaylardan süresi içinde göreve başlamayan veya istihdam edilmeden önce gerekli şartları taşımadıkları anlaşılanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

(3) Sınav Kurulu yapmış olduğu değerlendirmelerin sonucunu üç gün içinde Kurumun İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörlüğüne iletir.

(4) Sınav sonuçları, Kurumun Destek Hizmetleri Genel Koordinatörlüğü tarafından, Sınav Kurulunca sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Kurumun internet sitesinde ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

1- Düzenleyici işlem yönünden;

Kamu idarelerinin yerine getirmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin en iyi biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almaları gerektiği hususu idare hukukunun temel ilkelerindendir. Bu önlemler arasında, hizmetin bilgi ve deneyim yönünden yetişmiş personel istihdam edilerek gördürülmesi kuralı da yer almakta olup, anılan personelin ehliyet ve başarısının tespiti amacıyla mesleğe alınmaları ile meslek içindeki ilerleme ve yükselmelerinde, idarelerin genel düzenleme yetkisine dayanarak bir takım koşullar belirleyebilecekleri hususunda kuşku bulunmamakla birlikte, bu koşulları belirleyen düzenlemelerin üst hukuk normlarına ve hukukun genel ilkelerine aykırılık taşımaması gerektiği tartışmasızdır.

Dava konusu Sınav İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinde; sözlü sınavda başarılı olmak için sözlü sınav puanının en az 70 olması gerektiği düzenlemesi getirilmiştir.

16/04/2008 günlü, 26849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin 14 ve 15. maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; dava konusu düzenlemenin, üst hukuk normu niteliğinde olan yönetmeliğe aykırı bir kural içermediği, bu itibarla, idarenin, düzenleme yapma konusunda sahip olduğu takdir yetkisini, kamu yararı ve hizmet gereklerini gözeterek, üst hukuk normlarına aykırı olmayacak şekilde kullandığı sonucuna varıldığından, dava konusu düzenlemede hukuka aykırılık görülmemiştir.

2- Davacının seçme sınavının sözlü aşamasında başarısız olmasına yönelik bireysel işlem yönünden;

Yargısal içtihatlarla benimsendiği üzere sözlü sınav öncesinde, sınav kurulu tarafından sözlü sınavda adaylara yöneltilecek soruların önceden hazırlanması ve tutanağa bağlanması, her adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayların verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmesi, böylece sözlü sınavın nesnel olarak yapılması ve yargısal denetimin tüm unsurlarıyla gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

Sözlü sınava ilişkin değerlendirme kriterlerinden, adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyine ilişkin değerlendirmeler dışındaki kriterlerin sınav kurulu üyelerinin gözlemlerine dayalı kanaatlerine ilişkin olduğu açıktır.

Bu durumda, yapılan sözlü sınav öncesinde, "adayın çalışacağı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dili kullanabilme düzeyi'' kritelerini değerlendirebilmek için soruların önceden hazırlanmış olması, adaya sorulan soruların kayda geçirilmesi ve sorulan sorulara adayın verdiği yanıtlara hangi komisyon üyesince, hangi notun takdir edildiğinin tutanakta ayrı ayrı gösterilmiş olması karşısında, davacının sözlü sınavda 35,00 puan almak suretiyle başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVANIN REDDİNE;

Aşağıda dökümü bulunan ...-TL yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına, eksik yatırılan ...-TL posta ücretinin davacıya tamamlatılmasına,

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenen ...-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,

Bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere, 14/01/2025 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.



(X) KARŞI OY :

Dava, 10/09/2017 tarihli Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme yazılı sınavından 100,00 puan alarak başarılı olmasının ardından, 30/11/2017 tarihinde yapılan sözlü sınavda 35,00 puan alarak başarısız sayılması üzerine, başarısız sayılma işlemi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavı İlanı'nın "Denetçi, Uzman, Mütercim ve Destek Personeli Seçme Sınavının Değerlendirme Esasları" başlıklı 11. maddesinin 4. alt bendinin iptali istemiyle açılmıştır.

16/04/2008 günlü, 26849 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (Mülga) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği'nin "İstihdam usulleri" başlıklı 14/4 maddesinde;" Yapılacak yarışma sınavından en az yetmiş puan ve üzerinde not alınması şarttır. Sınav Kurulu, yazılı sınavdan başarılı olanları sözlü sınava çağırır.", "Değerlendirme ve sonuçların duyurulması" başlıklı 15. maddesinde; "(1) Sözlü sınavda Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması alınır. Yazılı sınav yapılmış ise her iki sınavın aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden asgari yetmiş puandır." düzenlemeleri yapılmış, sözlü sınavından en az 70 puan alınması kuralı ise Sınav İlanı'nın 11/4. maddesinde yer almıştır. Bu durumda, sınav ilanındaki bu koşul, Yönetmeliği aşar niteliktedir.

Davacının, 10/09/2017 tarihinde yapılan yazılı sınavda, bilgiye dayalı parametreler yönünden elde ettiği başarı düzeyi 100,00 tam puan iken iki buçuk ay gibi kısa bir süre sonra yapılan sözlü sınavda aynı konulardan 25 tam puan üzerinden tüm kurul üyelerince 10 puan verilerek değerlendirildiği, bu puanlar arasındaki farkın ve sözlü sınavda değerlendirilen diğer parametrelerin tüm kurul üyelerince yine aynı puanlarla değerlendirilmesinin somut sebeplerinin idarece ortaya konulmadığı görülmektedir.

Açıklan nedenlerle, Sınavı İlanı'nın dava konusu 11/4. maddesinin ve başarısız sayılma işleminin iptali gerekeceği oyu ile Daire kararına katılmıyorum.