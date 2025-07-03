Polisten kaçan sürücüye: Kaçarsan sonuçlarına katlanırsın

Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
HSK Kararnameye İlişkin Yeniden İnceleme Sonuçlarını Açıkladı
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Mahmut Arslan: Bu Teklifle Sözleşme İmzalanmaz
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
Aile Yapısı Güçleniyor: Ulusal Demografi Stratejisi Başladı!
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
İzmir'de orman yangınları: Ödemiş'te iki kişi can verdi
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Bakanlıktan 'çocuğun diş tedavisi yapılmadı' iddiasına açıklama
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
Emekli aylığına zammı da içeren teklif Komisyonda kabul edildi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
MEB Bütçe Yönetiminde Dijitalleşme ve Yapay Zeka Dönemi
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Ödemiş'te Orman Yangını: Bir Orman İşçisi Şehit Oldu
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Saraçhane'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklandı
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
Kiracıyı Evden Çıkarmak İçin Sayaç Söken Emlakçıya Hapis Onandı!
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
RTÜK'ten TV kanalındaki 'Türkiye Müslüman bir ülke değildir' sözlerine ceza
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
DMM'den 'Doğal gaz dünyada düştü, Türkiye'de arttı' iddiasına açıklama
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
En düşük emekli aylığı 16 bin 881 liraya yükseltilecek
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji bazı iller için yağış uyarısında bulundu
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
Sanayi Bakanı Kacır'dan 2 Milyon TL'lik Proje Desteği
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
MSB: Libya Mutabakatı Uluslararası Hukuka Uygun
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Bakan Şimşek: Enflasyonda belirgin bir yavaşlama başladı
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Yılmaz: Tek Haneli Enflasyon ve Kalıcı Refah İçin Kararlıyız
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Akaryakıt Fiyatlarında ÖTV Artışı
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
İzmir BB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 137 gözaltı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı yapay zeka dolandırıcılığına karşı uyardı
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Akaryakıt fiyatlarına zam bekleniyor
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Enerji Krizinde Türkiye'nin Stratejik Politikaları
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polisten kaçan sürücüye: Kaçarsan sonuçlarına katlanırsın

Düzce'de polisin dur ihtarına uymayan, motosikletli sürücü kovalamaca sonrası yakalandı. Polisler, sürücüye neden kaçmaması gerektiğini anlattı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Temmuz 2025 23:03, Son Güncelleme : 03 Temmuz 2025 23:48
Yazdır
Polisten kaçan sürücüye: Kaçarsan sonuçlarına katlanırsın

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Motosikletli Şahin timlerinin yaptığı denetimler esnadında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan E.S., 81 ADR 072 plakalı motosikletli ile ara sokaklarda tehlikeli hareketlerde bulunarak kaçmaya başladı. Şahin ekiplerinden hızla kaçıp ters şeride giren, ara sokaklarda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, 1247. Sokak üzerinde yakalandı. Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne, "Polisten kaçtığın zaman otomatik şüpheli oluyorsun. Belki hırsızsın belki kaçaksın biz nereden bilelim. Polisten kaçmayacaksın. Polisten kaçarsan sonuçlarına katlanacaksın. Ben kanuna göre çalışıyorum. Kanun bana ne derse onu yapıyorum. Aynan yok, ehliyetin yok, polisten kaçıyorsun. Benden bir şey rica etmene gerek yok" ifadelerini kullandı. Polisten kaçarak yakalanan motosiklet sürücüsüne 47 bin 506 lira cezai işlem uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber