Polisten kaçan sürücüye: Kaçarsan sonuçlarına katlanırsın

Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Motosikletli Şahin timlerinin yaptığı denetimler esnadında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan E.S., 81 ADR 072 plakalı motosikletli ile ara sokaklarda tehlikeli hareketlerde bulunarak kaçmaya başladı. Şahin ekiplerinden hızla kaçıp ters şeride giren, ara sokaklarda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, 1247. Sokak üzerinde yakalandı. Polis ekipleri motosiklet sürücüsüne, "Polisten kaçtığın zaman otomatik şüpheli oluyorsun. Belki hırsızsın belki kaçaksın biz nereden bilelim. Polisten kaçmayacaksın. Polisten kaçarsan sonuçlarına katlanacaksın. Ben kanuna göre çalışıyorum. Kanun bana ne derse onu yapıyorum. Aynan yok, ehliyetin yok, polisten kaçıyorsun. Benden bir şey rica etmene gerek yok" ifadelerini kullandı. Polisten kaçarak yakalanan motosiklet sürücüsüne 47 bin 506 lira cezai işlem uygulanırken, motosiklet yediemin otoparkına çekildi.