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Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son bir haftada 624 orman yangını çıktığını belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosu ve personeliyle müdahalelerimizle bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Temmuz 2025 00:03, Son Güncelleme : 04 Temmuz 2025 00:03
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Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı

Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Son 1 haftanın orman yangınlarıyla mücadelede çok yoğun geçtiğini belirten Yumaklı, bu yılın 6 ayında 1305'i ormanlık alanda, 1739'u da orman dışında olmak üzere toplam 3 bin 44 yangın çıktığı bilgisini verdi.

Yangınlarla Mücadelede Son Durum

Yumaklı, bu yangınlarla Cumhuriyet tarihinin en büyük kara ve hava filosu, deneyimli 25 bin personel ile mücadele ettiklerini ifade etti. Hava araçlarının yaz başından bu yana 16 bin 35 sorti yaptığını ve sadece havadan 52 bin ton su atıldığını belirtti. Yaklaşık 3 bin 44 yangından 624'ü sadece son 1 haftada çıktı. Yani neredeyse 5'te 1'i son 1 haftada meydana geldi.

Büyük Yangınlar ve Müdahale

Son 1 haftada İzmir, Sakarya, Hatay, Bilecik, Manisa, İstanbul ve Bursa'da çok ciddi boyutlara ulaşan yangınlarla mücadele edildi. Bu illerde 20 büyük yangında, her biri hafızalara kazınan 2021 yangınları potansiyeli görüldü. Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en iyi hava ve kara filosu ve personeliyle müdahalelerimizle bu zorlu süreçte çok iyi sonuçlar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Yangınların Kontrol Altına Alınması

  • 624 yangından 621'i kontrol altına alındı.
  • Sadece bugün 9 büyük yangınla mücadele ediliyor.
  • Bu yangınlardan 6'sı kontrol altına alındı: Antalya, Mersin, Kırklareli, İstanbul Silivri, Adana Ceyhan, Uşak Eşme.

İzmir'deki Durum

İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının enerjisinin düştüğü ve bu yangınla ilgili daha güzel haberler verilmesi umuluyor. Ödemiş ilçesindeki yangının ise rüzgarın etkisiyle büyüyerek çok geniş alana yayıldığı, şiddetli rüzgarın devam ettiği ve mücadelenin sürdüğü bildirildi.

Kayıplar ve Personel Durumu

Yangınlarla mücadele eden personelden birinin bugün şehit olduğu, bir diğerinin ise entübe vaziyette hastanede olduğu açıklandı. Ayrıca Ödemiş'te 81 yaşında bir vatandaş hayatını kaybetti. Yumaklı, "Bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz, onların emanetlerine sahip çıkacağız. Orman Genel Müdürlüğü, vatan savunması için canını veren kolluk güçlerinden sonra en fazla şehit veren kurumdur." dedi.

Mücadelede Kullanılan Araçlar ve Destekler

İzmir'deki 3 yangına, 10 uçak, 25 helikopter, arazözler, ilk müdahale araçları ile Devlet Su İşleri, Karayolları ve belediyelerin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği belirtildi. Buca ve Ödemiş için müdahale ve mücadeleye devam edileceği ifade edildi.

Dezenformasyon ve Toplumsal Destek Çağrısı

Bu süreçte toplumu manipüle edecek ölçüde dezenformasyonların kendilerini yorduğunu belirten Yumaklı, "Hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızın moralini bozmaya hakkı yok. Sadece işimize odaklanıyoruz. Bu insanüstü mücadeleye Türkiye'nin 86 milyon vatandaşı, evladı destek versin." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara Orman Yangını Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ilerleyen günlerde çok şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık ve düşük nem uyarısı yaptığı hatırlatıldı. Yumaklı, "Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa, yaptığınız her neyse bunu yapmayın. Orman yangınlarıyla mücadelede yeni cepheler açılmasını istemiyoruz. 15 Ekim'e kadar teyakkuz halindeyiz. Çıkan her yangını söndürmekle övünmek istemiyoruz, yangının çıkmamasını sağlayalım, bununla övünelim." dedi.


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