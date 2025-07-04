Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!

Özel Güvenlik Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler: Eğitim, Devam Zorunluluğu ve Sınav Hakkı Yeniden Düzenlendi

Yenileme Eğitimi Saatinde Değişiklik

Özel güvenlik görevlileri ve yöneticileri, kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi almak zorunda. Daha önce en az 60 saat olarak uygulanan eğitim süresi, artık asgari 60 saat olarak tanımlandı. Bu ifadeyle birlikte saat artırımı yapılabilmesinin önü açıldı.

Ayrıca, yenileme eğitimi kapsamında verilen 10 saatlik silah bilgisi eğitimi, yeni düzenlemeyle 8 saate düşürüldü.

Kurslara Devam Zorunluluğu Netleşti

Derslere katılım şartında da önemli bir değişiklik yapıldı. Artık her bir dersin %25'inden fazlasına devam etmeyenler, ilgili dersi tamamlamamış sayılacak. Bu düzenleme, kurs disiplinini artırmayı hedefliyor.

Sınavlarda Başarısızlık Hakkı Genişletildi

Önceki düzenlemeye göre sınavlarda başarısız olan adaylar, kursa tekrar katılmadan en fazla üç ek sınav hakkına sahipti. Bu sayı yeni düzenlemeyle beş sınava çıkarıldı.

Yani adaylar artık, kursa tekrar katılmadan altı sınav hakkına sahip olacak. Ancak tüm sınavlarda başarısız olan adayların, yeniden özel güvenlik eğitim kursuna katılması zorunlu olacak.

Alan Eğitim Sertifikası Artık Süresiz

Yeni yönetmelikte, sertifikaların geçerlilik süresi de netleştirildi:

Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi sertifikaları 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Alan eğitimi sertifikaları ise süresiz geçerli sayılacak.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair yönetmelik:

İçişleri Bakanlığından:

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "uzman öğreticilerin" ibaresi "uzman eğiticilerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "Yenileme eğitimi" ibaresinden sonra gelmek üzere "en az" ibaresi eklenmiş ve "on" ibaresi "sekiz" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 35- Özel eğitim kurumlarınca, her dersin sonunda adayların devam durumunu gösteren devam çizelgesi düzenlenir. Her bir dersin %25'inden fazlasına devam etmeyenler dersi tamamlamamış sayılır. Özel güvenlik temel, yenileme ve alan eğitim programını bir yıl içinde tamamlamayanların kursla ilişiği kesilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Eğitim modüllerinin ağırlığına göre ve konuların tamamını kapsayacak şekilde hazırlanan; temel eğitim yazılı sınavı, 80 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü 20 sorudan oluşan ikinci kısımdan, yenileme eğitimi yazılı sınavı ise 40 sorudan oluşan birinci kısım ile adayların silah bilgisinin ölçüldüğü 20 sorudan oluşan ikinci kısım olmak üzere çoktan seçmeli sorulardan oluşan iki kısım halinde yapılır."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39- Yazılı sınavın birinci kısmı ve ikinci kısmı ile uygulamalı sınav ayrı ayrı 100 puan üzerinden değerlendirilir.

Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik adayları, yazılı sınavın her iki kısmından ve uygulamalı sınavdan ayrı ayrı en az 60 puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

Sınav puanı, yazılı sınavın birinci kısım puanının %50'si, yazılı sınavın ikinci kısım puanının %25'i ve uygulamalı sınav puanının %25'i toplanarak belirlenir.

Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde birbirini takip eden beş sınava daha katılabilir. Toplam altı sınav neticesinde de başarısız olan veya başarısız sayılan adaylarda tekrar özel eğitim kursuna devam şartı aranır."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 41- Özel güvenlik temel eğitimi sonrasında yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlar ile alan eğitimi sınavında başarılı olanlara ve yenileme eğitimine katılarak yapılan yazılı ve uygulamalı sınavlarda seviye puanları yeniden belirlenenlere, Ek-12'deki Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası valilikçe onaylanarak verilir.

Özel güvenlik temel eğitimi ve yenileme eğitimi sertifikaları beş yıl süreli, alan eğitimi sertifikası ise süresiz geçerlidir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Ders Saati Taban Ücretleri

Ek Madde 2- Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından verilecek eğitimlerin ders saati taban ücretleri, düzenlenecek eğitimin maliyeti ve bulunduğu il/ilçenin ekonomik koşulları da dikkate alınarak özel güvenlik alanındaki sivil toplum kuruluşu ile eğitim kurumu temsilcisinin katılımıyla Komisyon tarafından belirlenerek her yıl Ocak ayı içerisinde duyurulur.

Komisyon tarafından belirlenen taban ücretler 1 Şubat tarihinden itibaren bir yıl süreyle uygulanır.

Eğitim kurumları Komisyon tarafından belirlenen taban ücretin altında bir ücretle eğitim kaydı yapamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Ek-11, Ek-12 ve Ek-13'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

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