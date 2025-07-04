Hafta sonu hava nasıl olacak?

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyrediyor. Ancak bu uzun sürmeyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak.

Hafta sonu sıcaklıklar 4-6 derece artacak

5-12 Temmuz arasında bazı il merkezlerinde beklenen en yüksek değerler şöyle:

Ankara 36, İstanbul 34, İzmir 39, Konya 36, Edirne 40, Bursa 36, Aydın 44, Muğla 40, Antalya 40, Adana 38, Diyarbakır 43.