Meteoroloji 18 İl İçin Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar için 18 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı yaptı. Yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

18 İlde Kuvvetli Rüzgar Bekleniyor

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı

Kuzey Ege kıyıları

İç Anadolu'nun doğusu

Doğu Akdeniz'in iç kesimleri

Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimleri

Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli; Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.