Kırıkkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kırıkkale'de Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele GeçirildiOperasyonun Detayları

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından merkez ve Keskin ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda önemli bulgulara ulaştı.

Merkez Yuva Mahallesi'nde Yapılan Arama

A.Ş. (46) ve H.Ş. (21)'ye ait evin bahçesinde yapılan aramada 1053 kök kenevir bitkisi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Keskin İlçesindeki Operasyon

H.S. (58), S.Y. (45) ve R.S. (20)'ye ait evlerin bahçesinde yapılan aramada 200 gram kubar esrar, 26 kök kenevir ve 1 hassas terazi bulundu.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

İki ayrı operasyonda toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.